Zo hard ging het in de afdaling van de Sormano: Nibali deelt op Strava de gegevens waarmee hij Evenepoel onder druk zette DMM

17 augustus 2020

12u21

Bron: Strava 10 Wielrennen Van 75 kilometer per uur naar 35 kilometer per uur. Aan een rotvaart doken ze de bocht in. Het waanzinnig tempo van specialist Vincenzo Nibali volgend. De Italiaan pakte ‘en passant’ de KOM - afkorting voor King of The Mountain op Strava, Evenepoel dook tot eenieders afgrijzen het ravijn in. Flashback op basis van een Strava-file.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Een stuurfout aan hoge snelheid in de gevaarlijkste afdaling van de Ronde van Lombardije. Het kwam Remco Evenepoel op een breuk in het bekken (op de plek waar de kop van de heup het dijbeen binnendringt), een dubbele breuk van het schaambeen en bloeduitstortingen op de longen te staan.

De Strava-file van tweevoudig winnaar Vincenzo Nibali toont nu hoe het allemaal is kunnen gebeuren. De 35-jarige Italiaan hing op de steile Muro di Sormano aan het rekkertje, maar kwam even voorbij de top op zijn geliefkoosd terrein terecht. Draaien en keren bergaf, geen renner die het beter kan.

Nibali won de Ronde van Lombardije twee keer. Eén keer deed hij het met een adembenemende afdaling van de Civiglio. In navolging van dat exploot besloot de ‘Haai van Messina’ dit weekend opnieuw alle registers open te trekken in de afdaling van de Muro di Sormano.

Trek-Segafredo had met Mollema, Ciccone en Nibali drie pionnen mee in de selecte groep favorieten. Om de rest onder druk te zetten nam de Siciliaan de kop van de koers in de sowieso al levensgevaarlijke afdaling richting het Comomeer. Met duizelingwekkende snelheden zette Nibali koers richting het dal.

Uit de Strava-file van de Italiaan blijkt nu dat het sneller ging dan ooit tevoren. Nibali tekende op het segment van de eerste 5 kilometer van afdaling voor de KOM - ‘King of the Mountain’. Op het eerste rechte stuk realiseerde Nibali zijn topsnelheid: op de kop 85 kilometer per uur, toen nog met Remco Evenepoel in het wiel.

Iets verderop in de afdaling meer techniciteit. Net daar blinkt Nibali in uit. Mede door zijn parcourskennis weet hij de bochten perfect aan te snijden en in te schatten. Op die manier hield hij zaterdag de snelheid net voor de bochtenpartij waar Evenepoel ten val kwam op 75 kilometer per uur.

De Strava-gegevens van Vincenzo Nibali in de afdaling van de Muro di Sormano:

Het is met die rotvaart van 75 kilometer per uur dat Nibali (zie het blauw bolletje op bovenstaand screenshot) de eerste bocht naar rechts aansnijdt. Net voor hij de benen stilhoudt, trapt hij nog een piekvermogen bijeen van 689 watt - bergaf nota bene. Evenepoel moet op dat moment een gaatje laten.

In de tweede bocht - naar links - is de snelheid naar iets meer dan 35 kilometer per uur gezakt, maar net daar loopt het mis. Nibali en de renners kort in zijn wiel sturen perfect in, Evenepoel moet zijn eigen lijn zoeken en draait helaas te wijd uit. Onze landgenoot duikt met een ijzingwekkende tuimeling de dieperik in.

Iets verderop in de afdaling zet Nibali de beste daaltijd ooit neer op het Strava-segment van de eerste vijf kilometer van de afdaling van de Sormano. 5,6 kilometer aan een gemiddelde snelheid van 61,3 kilometer per uur. Giulio Ciccone - ook mee in de kopgroep - laat de tweede snelste chrono aller tijden noteren.

Om maar te zeggen: het ging hard. Oerend hard. Of om het op de woorden van Jurgen Van den Broeck te houden: “Bergaf laat je experts als Nibali beter rijden. Ook Sagan en Alaphilippe. Die drie zijn van een andere orde. Die mannen hebben iets aparts in hun kop.”

De Strava-gegevens van Vincenzo Nibali in de Ronde van Lombardije:

Weetje voor de vroege ploeg. Op het stuk afdaling waar @EvenepoelRemco ten val is gekomen heeft @vincenzonibali de KOM genomen. #Illombardia pic.twitter.com/ST1FTll5vd Christophe Diels(@ denbokkerijder) link

Lees ook:



Evenepoel wellicht vandaag terug naar België nadat er drie breuken zijn vastgesteld, emotionele papa: “Een geluk dat Remco er nog is”

Chauffeur van juryvoorzitter, die fiets Evenepoel wegzette, legt uit waarom hij doorreed zonder hem te helpen

Vader Patrick Evenepoel weet wat het is om tien meter diep te vallen: “Ze krijgen ons niet klein” (+)

RECONSTRUCTIE. Hoe Remco Evenepoel van de hemel in de hel belandde: “Hij kwam na zijn koprol vol op beide voeten neer” (+)