Zilveren Nicky Degrendele hinkt op twee gedachten na WK baanwielrennen: "De benen voelden echt heel goed" - Githa Michiels richt blik op het WK TLB

08 augustus 2018

11u56

Bron: Belga 1 Wielrennen Baanwielrenster Nicky Degrendele schonk België een zilveren plak op het Europees Kampioenschap in Glasgow. Vooraf had ze zeker getekend voor zilver in het keirin, maar "eens je daar bent, wil je op het hoogste schavotje staan", zei ze bij haar terugkeer op Brussels Airport.

"Ik had vooraf zeker getekend voor het zilver, wetende hoe ik naar daar vertrokken ben", zei Degrendele in Zaventem. "Ik had slechte tijden op training en had niet echt een supervoorbereiding."

Maar achteraf is de baanwielrenster toch ook wat ontgoocheld. Op het wereldkampioenschap eerder dit jaar fietste ze nog onverwacht naar de gouden medaille. "Het is al een beetje bezonken, maar we moeten tevreden zijn. Maar eenmaal je daar staat, wil je natuurlijk op het hoogste schavotje staan. De benen voelden echt heel goed."

De zilveren medaille is mooi meegenomen, klinkt het nog. "Dit is een mooie eerste kwalificatiewedstrijd voor de Olympische Spelen. Je kan nu alleen maar opwaarts vooruit werken." De spelen binnen twee jaar zijn het grote doel op lange termijn. De smaak van de zege op het WK wil ze alvast nog eens proeven.

Githa Michiels richt de blik op het WK

Mountainbikester Githa Michiels had niet haar beste dag in Glasgow, maar fietste toch knap naar de derde stek en bijbehorende bronzen medaille, zei ze vandaag bij haar terugkomst in België. Het volgende doel is het WK in september.

"Het is waarschijnlijk een grote verrassing voor iedereen, maar ik ben wel al het hele seizoen goed op dreef. Ik hoopte natuurlijk op een goede dag, dat het eens klopte op een kampioenschap", zei Michiels.

"Ik ben supertevreden met mijn derde plaats. Het was niet evident, ik heb heel hard afgezien, ik had niet mijn beste dag. Maar het is gelukt, dus ik ben wel heel tevreden."

De mountainbikester gaat nu opbouwen naar het WK in september in het Zwitserse Lenzerheide. "Het volgende doel is het wereldkampioenschap. Mijn derde plaats op het EK geeft natuurlijk motivatie om nog grote dingen te doen. Ik ga gewoon nog altijd hard blijven werken en wie weet, je weet nooit. Ik ga vast en zeker mijn best doen."