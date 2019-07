Zijn ketonen het succesrecept van Jumbo-Visma? “Je betaalt onfatsoenlijk veel” Redactie

16 juli 2019

20u30

Bron: VTMNIEUWS

Ook op de rustdag in de Tour gaat het nog steeds over ketonen. Jumbo-Visma - dé succesploeg in Frankrijk - gaf al toe het middel te gebruiken. Maar zijn de goede prestaties van de ploeg van Wout van Aert nu te danken aan de ketonen? “Het is een voedingstechnologische ontwikkeling wat men nu vooral wil gebruiken tijdens de herstelfase”, zegt Wim Derave, inspanningsfysioloog aan UGent. “Maar het is veel te duur. Je betaalt honderd euro per dag per renner, wat onfatsoenlijk veel is.”