Zijn eerste podiumplek bij de profs is een feit: Evenepoel knap derde in individuele tijdrit in Ronde van San Juan XC/JDK

29 januari 2019

23u33 8 Wielrennen Nieuw succes voor Deceuninck-Quick.Step in San Juan. Remco Evenepoel maakte indruk en klokte de derde tijd in de individuele tijdrit. Zijn eerste podiumplek bij de profs. De zege ging dan weer net zoals gisteren naar ploegmakker Julian Alaphilippe, die meteen ook een dubbelslag sloeg.

Op het menu vandaag in San Juan: een biljartvlakke chrono van twaalf kilometer, zes kilometer heen, zes terug op de Calle Mendoza in Pocito. “Ik ben benieuwd wat ik waard ben”, klonk het vooraf bij Remco Evenepoel. Dat was ook de wielerwereld. Heel wat ogen gericht op de Belgische, Europese en wereldkampioen tijdrijden bij de junioren.

Evenepoel rolde rond 22.55 uur (Belgische tijd) van het startpodium. 13 minuten en 53 seconden later zette onze 19-jarige landgenoot de -op dat moment- beste tijd neer. Vier tellen sneller dan Felix Großschartner. Evenepoel droomde van de overwinning, maar zag hoe vervolgens Valerio Conti amper acht tienden van zijn tijd afpitste.

Nadien wist slechts één renner het traject sneller af te leggen dan Evenepoel en Conti: Julian Alaphilippe. De Fransman dook liefst twaalf seconden onder de tijd van de Italiaan van UAE-Team Emirates. Alaphilippe neemt dankzij zijn zege de leiderstrui over van Fernando Gaviria. Evenepoel wordt na zijn eerste podiumplek als prof knap vierde in het klassement.

Evenepoel: “Mentale overwinning”

“Ik heb dan wel fysiek verloren, maar mentaal heb ik een overwinning behaald. Deze derde plek had ik toch niet verwacht”, klonk het na afloop bij Evenepoel. “Waar ik het eventueel heb laten liggen? Ik ben misschien iets te snel gestart, dat heeft mij in het tweede deel zuur opgebroken. Maar ik ben hier om te leren. Ik denk dat het naar de toekomst toe alleen maar goed is dat ik een fout heb gemaakt.”

“Gelukkig wint er hier een ploegmaat. Mocht ik tweede zijn geworden op acht tienden van de winnaar, dan zou ik echt boos zijn geweest. Maar nu kan ik alleen maar tevreden zijn. ‘t Is mijn eerste podiumplek bij de profs, dus ik kan niet klagen”, vervolgde Evenepoel. “We zullen daarnaast wel zien wat de komende dagen hier brengen, maar in eerste instantie is het toch de bedoeling om de leidersplaats van Alaphilippe te verdedigen. En 19 jaar te vroeg om te winnen? Het is nooit te vroeg, het kan alleen maar te laat zijn.”

First podium as a pro for @EvenepoelRemco, after a stunning ride in today's ITT! Time for well-deserved @6Dnutrition recovery shake.

Photo: Sigfrid Eggers pic.twitter.com/PTYltFZaX5 Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Départ de Remco Evenepoel sur le chrono de la @vueltasanjuanok #lesRP pic.twitter.com/FQZR6sNbt6 Leunis Jacques(@ JacquesLeunis) link