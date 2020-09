Zieke Tom Boonen zegt af voor eigen liefdadigheidskoers: “Uit voorzorg coronatest afgenomen” Redactie AHK

18 september 2020

13u26 0

Tom Boonen heeft zich ziek moeten afmelden voor de Tournée Flandrienne, een liefdadigheidskoers waar hij zelf partner van is en vandaag in zou meerijden. “Ik ben ziek, heb koorts en er is uit voorzorg een coronatest afgenomen", laat hij weten. Boonen wordt vandaag vervangen door Johan Vansummeren, ex-winnaar van Parijs-Roubaix.

De Tournée Flandrienne loopt heel dit najaar en wil met het initiatief managers en werknemers met bedrijfswagen aanzetten om met de fiets naar het werk te gaan. Daarnaast zet onder meer Boonen en ook Gella Vandecaveye zich met de actie in voor verkeersveiligheid van fietsers. Alle opbrengst gaat naar de vzw SAVE (ouders van verongelukte kinderen).