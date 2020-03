Zieke Mathieu van der Poel past ook voor verkenning Ronde van Vlaanderen, deelname aan Strade Bianche onzeker ABD

01 maart 2020

13u00 0 Wielrennen De seizoenstart van Mathieu van der Poel (25) verloopt allesbehalve vlekkeloos. De Nederlandse kampioen moest ziek verstek geven voor het openingsweekend en moet nu ook passen voor de verkenning van de Ronde van Vlaanderen.

Van der Poel is nog niet voldoende hersteld om trainingen af te werken. Dat laat zijn ploeg Alpecin-Fenix weten. Hij keerde met ziektesymptonen terug van de Ronde van de Algarve en is sinds de nacht van woensdag op donderdag geveld door griep en hoge koorts. ‘MVDP’ zal morgen de Ronde van Vlaanderen niet verkennen. Zijn deelname aan de Strade Bianche wordt later geëvalueerd. Of de Italiaanse klassieker gereden zal worden, is momenteel nog niet duidelijk. De wedstrijd ligt immers in de buurt van risicogebied, waar heel wat besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld. Meer dan waarschijnlijk wordt er maandag een definitieve beslissing genomen.