Zieke Gert-Jan Theunisse, bergkoning van de Tour 1989, ook financieel geplaagd: “Rabobank licht me op” René van der Lee

05 mei 2020

09u41

Bron: Algemeen Dagblad 0 Wielrennen De Nederlandse ex-wielrenner Gert-Jan Theunisse (57) is woedend op de Rabobank. De in Spanje wonende Theunisse, bergkoning én vierde van de Tour in 1989, is in grote financiële problemen geraakt nadat de bank hem eind maart liet weten dat ze voorlopig geen vergoedingen meer betaalt aan mensen die Rabo-certificaten hebben gekocht. “Ik heb mijn hele toekomst opgehangen aan die certificaten”, zegt hij bij Algemeen Dagblad.

De oud-wielrenner woont al bijna twintig jaar op het Spaanse eiland Mallorca. Theunisse kampt met ernstige gezondheidsproblemen en heeft geen inkomsten meer. In 2014 besloot hij daarom al het geld dat hij nog over had van zijn profcarrière, “een bedrag met zes nullen”, te beleggen in certificaten van de Rabobank. Zo’n certificaat is een bewijs van deelneming in het kapitaal van een onderneming. Op die manier zou hij tot 2035 verzekerd zijn van een maandelijkse uitkering van 2.000 euro netto. Theunisse: “Dat is niet veel, maar in Spanje kun je daar van leven.”

Valse voorwendselen

Maar op 30 maart overviel de Rabobank alle certificaathouders met het besluit om tot oktober geen vergoedingen meer uit te keren. Een dringende aanbeveling van de Europese Centrale Bank lag daaraan ten grondslag. Tot wanhoop van Theunisse, die twee kinderen van 6 en 13 heeft. “Bovendien hebben ze me beloofd dat die maandelijkse uitkering gegarandeerd was. Dat gaf me rust, want met mijn hartproblemen kan ik geen stress hebben. Ik ben dus opgelicht: de Rabobank heeft me die certificaten onder valse voorwendselen verkocht. De adviseur met wie ik de afspraken heb gemaakt, is inmiddels met pensioen, maar heeft tegenover mijn advocaat bevestigd dat hij die garantie heeft gegeven.”

Risicovolle hartoperatie

Theunisse schitterde in de Tour van 1989, waarin hij de prestigieuze bergrit naar Alpe d’Huez op zijn naam schreef en vierde werd in het eindklassement. Een Ronde die gewonnen werd door Greg Lemond. In 1995 moest ‘de Blonde Engel’ omwille van hartproblemen zijn carrière beëindigen en na een ongeval twee jaar later belandde hij helemaal in het sukkelstraatje. Zijn lichaam kon de toevoer van bloed naar het hart niet meer aan. Met diverse hartinfarcten tot gevolg. Op de intensieve afdeling in Mallorca kreeg hij een speciaal voor hem aangepaste defibrillator toegebracht, die hij zelf “de machine” noemde. Maar door de afname van spiermassa speelden zijn rugproblemen, waaronder verlammingsverschijnselen, opnieuw op. Er werden twee hernia’s, versleten wervels en tussenwervelschijven geconstateerd, waarna hij een zware rugoperatie moest ondergaan. En in december van vorig jaar volgde ook nog een riskante hartoperatie.

