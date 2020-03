Zico Waeytens waarschuwt fietsgooier Moscon: “Binnen zes seconden steek ik je tussen je kader” MDRW/XC

02 maart 2020

12u24 0 Wielrennen Voormalig wielrenner Zico Waeytens haalde op sociale media zwaar uit naar Gianni Moscon. De Italiaan kwam tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne ten val en gooide uit frustratie een fiets in de richting van Jens Debusschere. Het is niet de eerste keer dat de INEOS-renner het te bont maakt. Een overzicht.

De actie van de Italiaan ging ook niet onopgemerkt voorbij in het peloton. Meerdere (ex-)wielrenners reageerden verontwaardigd op het voorval. Geen plaats voor dit soort fratsen in het peloton, klinkt het. Ex-wielrenner en nu bokser, Zico Waeytens reageerde op geheel eigen wijze: “Hoi Gianni Moscon. Als je ooit nog eens een fiets naar een vriend gooit, steek ik je binnen zes seconden tussen je kader. Vriendelijke groeten.” De Italiaan is bij deze dus gewaarschuwd.

Hi @GianniMoscon if you ever throw a bike again to a friend... I will put you between your frame and it will take me exactly 6sec. to do it ! Kind regards 🙋‍♂️ zico waeytens(@ ZicoWaeytens) link

Terrible personnage ce #Moscon 😤 👎 @UCI_cycling https://t.co/YLdEvW25Z4 FEILLU Brice(@ FEILLUBrice) link

Dear Mr. Moscon,



What is wrong with you?#KBK2020 Mihkel Räim(@ mihkelraim) link

Gianni Moscon is geenszins aan zijn proefstuk toe. In het verleden kwam de hardrijder al in meerdere stormpjes terecht. Zo werd de Italiaan twee jaar geleden, tijdens de Tour, geschorst voor een soortgelijk vergrijp. Hij deelde tijdens de veertiende etappe een slag uit aan Elie Gesbert van Fortuneo.

De jury bestrafte Moscon na afloop van de wedstrijd op basis van de videobeelden. Daarbovenop kreeg de Italiaan ook een schorsing van vijf weken door de internationale wielerunie UCI.

Plakbidon

De hardrijder werd in 2017 ook al eens gediskwalificeerd. Dit keer tijdens het Wereldkampioenschap in Bergen. Moscon was na een val blijven ‘plakken’ aan een bidon die hem vanuit de volgwagen werd aangereikt. De Italiaan reed de race wel uit, maar werd later uit de uitslag geschrapt.

Ook beschuldigde FDJ-renner Kevin Réza de Italiaan van racisme. Na afloop van de derde etappe van de Ronde van Romandië kregen de twee het met elkaar aan de stok. Moscon zou volgens Réza kwetsende opmerkingen gemaakt hebben over zijn huidskleur.

De Italiaan kreeg voor het incident een schorsing van zes weken. Daardoor miste hij onder meer de Giro. En dat was niet alles. Moscon moest verder een cursus volgen om hem bewuster te maken van culturele diversiteit.

Revanche?

Lesje geleerd zou je denken... of toch niet. Een paar maanden na de schorsing kwam de ‘bad boy’ opnieuw in opspraak. Volgens Sebastièn Reichenbach bracht de Italiaan hem met opzet ten val in de Ronde van de Drie Valleien, in Italië. De Zwitser brak daarbij zijn elleboog. “Hij gaf mij een duw. Meerdere renners hebben het zien gebeuren en willen getuigen. De gevolgen hadden veel erger kunnen zijn”, zei Reichenbach toen in de Zwitserse krant Le Nouvelliste.

De Zwitser vermoedde dat er kwaad opzet in het spel was. Hij had het eerder dat seizoen namelijk opgenomen voor Réza, zijn ploeggenoot bij FDJ. Onder andere een tweet van Reichenbach leidde tot die schorsing. “Dit is een afrekening daarvoor. Maar ik had hem toen niet eens bij naam genoemd”, aldus de Zwitser.

Volgens Moscon waren de beschuldigingen van zijn collega onterecht. “We reden op een stuk ruw wegdek en zijn handen gleden van het stuur”, zei hij in de Italiaanse krant La Gazetta dello Sport. Bij gebrek aan videobeelden ging Moscon vrijuit. Leuk detail: Moscón betekent in het Nederlands overlast - what’s in a name?