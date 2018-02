Zet tijdritspecialist Campenaerts meteen de toon in Ronde van de Algarve? "Ik ga voor winst" Thomas Lissens in Portugal

16 februari 2018

08u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen In de Ronde van de Algarve is de derde etappe een tijdrit van 20,3 kilometer met start en aankomst in Lagoa. Europees kampioen Victor Campenaerts, die van zijn nieuwe werkgever Lotto-Soudal de vrijheid krijgt om zich te focussen op zijn specialiteit, heeft de race tegen de klok met stip aangeduid in het roadbook.

Campenaerts probeert in Lagoa de toon te zetten voor wat een sterk (tijdrit)seizoen moet worden. De 26-jarige Antwerpenaar ging maandag het parcours al verkennen. "Het is tamelijk technisch", zei hij er eerder deze week over. "Er zitten een aantal snelle afdalingen in met bochten. Het parcours telt twee hellingen. De eerste is slechts 150 meter lang, maar heel steil. Die helling heeft een lange uitloper, wat mij zeker ligt. De tweede helling is opnieuw steil en met 500 meter een stuk langer. Je komt op volle snelheid aangereden naar de voet."

“Het is nog vroeg op het seizoen en ik piek naar de openingstijdrit van de Giro van begin mei, maar het doel is duidelijk: ik ga voor winst. Er staan hier met Stefan Küng, Tony Martin en Ryan Mullen sterke tegenstanders aan de start, maar als ik niet in de top vijf eindig zal dat een teleurstelling zijn. Vorige zaterdag laste ik nog een intensieve tijdrittraining in. Die laatste voorbereiding is vergelijkbaar met vorig jaar, toen ik de tijdrit in de Ruta del Sol won. Ook nu heb ik een goed gevoel.”

Yesterday we did the recon of the time trial with @VCampenaerts. Today, we’re ready for the first sprint stage. Good luck boys @Lotto_Soudal! #Captainsofcycling pic.twitter.com/IODqMg6B3M Frederik Willems(@ willemsfrederik) link