Zesdaagse: Viviani moet het vandaag zonder partner Scartezzini doen

19u19 0 BELGA Elia Viviani and Michele Scartezzini. Wielrennen Michele Scartezzini, de Italiaan die woensdagavond omwille van ziekte werd geneutraliseerd, blijft vanavond in het rennershotel. Zijn partner Elia Viviani zal op de derde avond van de Gentse zesdaagse enkel de individuele nummers rijden.

Als alles goed gaat, komt Scartezzini vrijdagavond opnieuw in competitie. Door de neutralisatie verloren de Italianen in de tweede ploegkoers twee ronden, evenveel als Pijourlet-Marguet, de ploeg die voor de neutralisatie van Scartezzini dichtst in hun buurt stond. Viviani-Scartezzini staan na twee dagen op twaalf ronden van de leiders De Ketele-De Pauw.

"Michele Scartezzini kreeg woensdagavond af te rekenen met maag- en darmklachten en moest daardoor verstek geven voor de tweede ploegkoers van de avond. Vandaag blijft hij dus in het hotel om verder te recupereren. Wij hopen hem morgen opnieuw aan de start te krijgen van onze zesdaagse", stelde Christophe Sercu nog.

