Zesdaagse van Gent maakt zich op voor mannelijke én vrouwelijke wereldkampioen ploegkoers

Bron: Belga 0 Photo News Wielrennen De regerende wereldkampioenen ploegkoers, zowel bij de mannen als de vrouwen, zullen deelnemen aan de 77e editie van de Zesdaagse van Gent (14-19 november). In het Kuipke zullen dus het Franse duo Morgan Kneisky/Benjamin Thomas en de Belgische tandem Jolien D'hoore/Lotte Kopecky van de partij zijn. Dat hebben de organisatoren vandaag bekendgemaakt.

D'hoore en Kopecky haalden het in april op het WK baanwielrennen in Hongkong voor de Britten Barker/Nelson en de Australiërs Cure/Manly. Ze zijn tevens regerend Europees kampioen in de discipline.



"Het programma bij de dames is dit jaar uitgebreid naar 4 dagen. Op donderdag rijden ze een sprintcompetitie, op vrijdag een puntenkoers, op zaterdag een omnium en op zondagnamiddag zal er voor het eerst een ploegkoers voor dames worden betwist", zo meldt de organisatie.



Benjamin Thomas pakte op het voorbije WK baanwielrennen tevens goud in het omnium.

