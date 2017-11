Zesdaagse: Termont gaf startschot - Kenny De Ketele en Moreno De Pauw trekken als leiders de eerste nacht in Hans Fruyt

00u17 2 BELGA Burgemeester Daniël Termont met het startschot. Wielrennen 't Kuipke maakt zich de komende dagen weer op voor de Gentse winterfeesten. Kenny De Ketele en Moreno De Pauw gingen in de 77ste Zesdaagse van Gent als favorieten van start en maakten deze rol meteen waar. Het duo sluit de eerste dag als leiders af.

Gents Burgemeester Daniël Termont gaf om 20u30 het startschot van de 77e editie van de Zesdaagse van Gent. Kenny De Ketele en Moreno De Pauw zijn de grote favorieten, zij mogen tegenstand verwachten van onder andere de Fransen Morgan Kneisky en Benjamin Thomas, de wereldkampioenen ploegkoers. Ook de Australiërs Cameron Meyer en Callum Scotson worden naar voor geschoven als kanshebbers, net als de Italianen Elia Viviani en Michele Scartezzini.

Vorig jaar ging de zege in de Genste zesdaagse naar de Britten Bradley Wiggins en Mark Cavendish. Zij haalden het toen voor De Ketele en De Pauw. Als derde eindigden de Italiaan Elia Viviani en Iljo Keisse. Zesvoudig winnaar Keisse moest wegens een handblessure noodgedwongen verstek geven voor deze editie.

#Ghent6Day #ZesdaagseGent has officially started



Let's go

Kenny De Ketele en Moreno De Pauw vlogen er meteen in

Er van bij de start invliegen en onmiddellijk veel punten pakken. Dat was voor de start van de Gentse zesdaagse het opzet van Kenny De Ketele. Een strategie die perfect lukte. Moreno De Pauw, ploegmaat van 'Ketelke', won het eerste nummer van deze zesdaagse. Dankzij de dubbele punten in de slotsprint was hij de sterkste in een puntenkoers. Even nadien waren de topfavorieten op de eindzege ook de sterkste in de afvalling per ploeg, het eerste nummer waarin twintig punten te verdienen vielen. De Pauw klopte in de eindsprint de Fransman Benjamin Thomas.

“Een eerste prestigenummer”, liet De Ketele na deze zege optekenen. “Voor de start spraken we af dat Moreno zijn puntenkoers zou proberen winnen en dat ik het rustiger zou houden. Toch ging ik in de aanval, ik kon me niet houden.”

Na drie nummers telden de topfavorieten al tien punten voorsprong op Kneisky-Thomas, de regerende wereldkampioenen ploegkoers. Nadien volgde nog de baanronde, hét nummer van De Pauw die vorig jaar in ’t Kuipke het record (8”45) scherper zette. Met 8”55 waren De Ketele en De Pauw opnieuw het snelst. Waardoor ze hun voorsprong wat aandikten.

Winner of the first pointsrace 🇧🇪 @depauwmoreno

Verder op elan

Ook in de eerste ploegkoers van de openingsavond vlogen Kenny De Ketele en Moreno De Pauw er van bij de start in. Samen met Lindsay De Vylder-Robbe Ghys en Christian Grasmann-Marc Hester namen ze de eerste winstronde. Zo zetten de topfavorieten de rest onder druk. In de finale bleven drie duo’s in dezelfde ronde: De Ketele-De Pauw, Havik-Stroetinga en dankzij een late inspanning ook de jonge Belgen Ghys-De Vylder. Stroetinga en De Pauw streden om de zege. De Fries toonde zich in de eindsprint iets frisser dan de Waaslander. Waardoor de Nederlanders een klein beetje dichter schoven.

De Pauw won na de pauze de eerste dernyreeks, Jonas Rickaert was de sterkste in de supersprint. Even later schreef Elia Viviani de tweede dernyreeks op zij naam. Rickaert mocht nog een tweede keer juichen. Net voor middernacht zette de 23-jarige West-Vlaming de scratch over dertig ronden op zijn naam.

In de tussenstand hebben De Ketele-De Pauw negentien punten voorsprong op Havik-Stroetinga en 31 op Ghys-De Vylder. Kneisky-Thomas, Meyer-Scotson en Viviani-Scartezinni volgen op één ronde. Morgen dag twee.

