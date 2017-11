Zesdaagse: Meyer afgevoerd na zware valpartij - De Ketele en De Pauw evenaren baanrecord Hans Fruyt

Zware valpartij voor Meyer

De eerste ploegkoers van de derde avond werd ontsierd door een valpartij. In de bocht voorbij de aankomst sloegen Marc Hester, Oliver Wood en Cameron Meyer tegen de grond. Meyer leek er het ergst aan toe. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar de verwondingen van de Australiër leken mee te vallen. Toen hij op een brancard door de geopende ‘val’ van ‘t Kuipke werd weggebracht toverde Meyer al heel even een glimlach op zijn gelaat. De koppelrit werd, iets minder dan vijf minuten voor het einde, afgeschoten. De stand wijzigde uiteraard niet. Met 37 punten voorsprong op de Franse wereldkampioenen Kneisky-Thomas begonnen De Ketele-De Pauw aan het tweede deel van de derde avond.

BELGA Moreno De Pauw and Kenny De Ketele.

De Ketele en De Pauw vergroten voorsprong

Eerste nummer van de derde avond en al winst voor Kenny De Ketele. Hij zette de puntenkoers op zijn naam. Bewust vloog Ketelke er onmiddellijk in want door de stevige concurrentie van de Fransen Kneisky-Thomas, de Nederlanders Havik-Stroetinga en de jonge Belgen Ghys-De Vylder is de eindzege nog niet binnen.

“Woensdagavond hebben we wat gewacht om erin te vliegen, daar voelde ik me wat ongemakkelijk bij want ik wil in ’t Kuipke dominant koersen”, vertelde De Ketele na winst in die eerste puntenrit. “In deze zesdaagse is donderdag sowieso een belangrijke avond. Ik wou me zo rap mogelijk tonen aan het publiek. Woensdagavond kwamen we met vier ploegen in dezelfde ronde. Dat er bij die andere duo’s mannen zitten die in Gent nooit eerder het podium haalden kan in ons voordeel zijn. Als geen ander besef ik dat het heel snel kan gaan, toch ben ik ervan overtuigd dat wij de beste troeven in handen hebben. Maar enkel zondag telt.”

Na een fel duel met Jonas Rickaert won Elia Viviani de tweede puntenkoers. In de afvalling per ploeg streden drie van de vier topkoppels om de winst. Havik-Stroetinga vielen als laatste af. In de eindsprint vloerde De Pauw nipt Kneisky. Al de derde avond op rij dat de Waaslander deze eindspurt won. Dinsdag en woensdag was hij sneller dan Benjamin Thomas. Waardoor De Ketele-De Pauw met 33 punten voorsprong op de Fransen aan de baanronde begonnen.

Evenaring baanrecord

Op de baanronde evenaarde Moreno De Pauw op de derde avond zijn eigen baanrecord (8"45). Twee jaar geleden reed hij deze besttijd over 166,66 meter een eerste keer. Toen werd hij door de Fransman Morgan Kneisky in de baan gegooid, vanavond uiteraard door Kenny De Ketele met wie hij de 77ste Zesdaagse Vlaanderen-Gent aanvoert. Door de evenaring van dit baanrecord komt 'Ketelke' mee op de recordtabellen. Net als in de ploegachtervolging was het duo van Sport Vlaanderen-Baloise al voor de derde keer de snelste op deze baanronde. Waardoor ze met 37 punten voorsprong op Kneisky-Thomas aan de eerste ploegkoers van de derde avond begonnen.

BELGA Elia Viviani and Michele Scartezzini.

Degrendele snoept baanrecord af van Jolien D'Hoore.

Nicky Degrendele, in april van dit jaar in Hongkong derde op het wereldkampioenschap keirin, lukte in het Gentse Kuipke een nieuw baanrecord. Met 9.95 was ze vier honderdsten sneller dan Jolien D’hoore drie jaar geleden.

In de baanronde nam Degrendele het op tegen Elis Ligtlee, de Nederlandse die zich vorig jaar in Rio tot olympisch kampioene keirin kroonde. Later vanavond werken beiden nog een sprinttoernooi af. Degrendele, die recent op het EK in Berlijn en op de Wereldbekers in Pruszkow (Polen) en Manchester (GB) ontgoochelde, tekende enkele weken terug een profcontract van één jaar bij Sport Vlaanderen. Om die overeenkomst te kunnen verlengen moet de sprintster uit Varsenare volgend jaar top vijf halen op een EK of top acht op een WK. Recent kreeg ze van bondscoach Peter Pieters stevige kritiek omdat ze, ondanks een lange stage in het Zwitserse Aigle, niet klaar bleek voor EK en Wereldbekers.

“Om mij te kwalificeren voor het WK in Apeldoorn rijd ik in december in het Portugese Anadia een klasse 1-meeting, doe ik het Belgisch kampioenschap en trek ik na Nieuwjaar naar de Wereldbeker in Minsk”, vertelt Degrendele. “Ik weet dat de bondscoach scherp was na het Europees kampioenschap. Daaruit probeer ik positieve energie te halen. De uithaal van Peter Pieters betekent dat hij in mij nog altijd iets ziet. Maar voorlopig trek ik niet meer op stage naar het trainingscentrum van de UCI in Aigle.”

Foto Coghe Nicky Degrendele.

Wielrennen Geen partner voor Elia Viviani

Michele Scartezzini, de Italiaan die woensdagavond omwille van ziekte werd geneutraliseerd, blijft vanavond in het rennershotel. Zijn partner Elia Viviani zal op de derde avond van de Gentse zesdaagse enkel de individuele nummers rijden.

Als alles goed gaat, komt Scartezzini vrijdagavond opnieuw in competitie. Door de neutralisatie verloren de Italianen in de tweede ploegkoers twee ronden, evenveel als Pijourlet-Marguet, de ploeg die voor de neutralisatie van Scartezzini dichtst in hun buurt stond. Viviani-Scartezzini staan na twee dagen op twaalf ronden van de leiders De Ketele-De Pauw.

"Michele Scartezzini kreeg woensdagavond af te rekenen met maag- en darmklachten en moest daardoor verstek geven voor de tweede ploegkoers van de avond. Vandaag blijft hij dus in het hotel om verder te recupereren. Wij hopen hem morgen opnieuw aan de start te krijgen van onze zesdaagse", stelde Christophe Sercu nog.

