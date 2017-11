Zesdaagse: Kenny De Ketele en Moreno De Pauw trekken als leiders de eerste nacht in Hans Fruyt

00u17 2 BELGA Burgemeester Daniël Termont met het startschot. Wielrennen ’t Kuipke maakt zich de komende dagen weer op voor de Gentse winterfeesten. Kenny De Ketele en Moreno De Pauw gingen in de 77ste Zesdaagse van Gent als favorieten van start en maakten deze rol meteen waar. Het duo sluit de eerste dag als leiders af.

Twee op twee voor Kenny De Ketele en Moreno De Pauw in de tijdritten. Nadat ze eerder op de avond op de baanronde de snelste chrono neerzetten, waren de topfavorieten op de eindzege ook op de vijfhonderd meter de snelste, voor Gerben Thijssen met de Duitser Leif Lampater. Aandachtige toeschouwers vonden het heel vervelend dat de chrono’s tijdens die tijdritten niet op het scorebord liepen. De organisatie beloofde dit tegen de start van de tweede avond op te lossen.

De eerste avond eindigde op een ploegkoers over 25 minuten. De Fransen Morgan Kneisky en Benjamin Thomas begonnen de finale van deze tweede koppelrit met één ronde voorsprong. De regerende wereldkampioenen in deze discipline hielden stand. Waardoor ze in de tussenstand in dezelfde ronde kwamen van de leiders De Ketele-De Pauw en van de Nederlanders Havik-Stroetinga en Ghys-De Vylder. De Fransen jumpten dankzij deze overwinning naar de tweede plaats en naderden tot op elf punten van De Ketele-De Pauw.

#Ghent6Day #ZesdaagseGent has officially started 🎉🚴✔️



Let's go 💨💨💨 pic.twitter.com/EVFt5yZMTp z6sdaagse Gent(@ zesdaagseGent) link

Stand na dag één

1. De Ketele-De Pauw 77 punten

2. Kneisky-Thomas 66

3. Havik-Stroetinga 54

4. Ghys-De Vylder 48

Op één ronde

5. Viviani-Scartezzini 37

6. Wood-Stewart 29

7. Meyer-Scotson 8

Op twee ronden

8. Pieters-Rickaert 39

9. Grasmann-Hester 9

Op drie ronden

10. Vergaerde-Stöpler 18

Op vier ronden

11. Thijssen-Lampater 33

Op vijf ronden

12. Marguet-Pijourlet 2

Photo News Kneisky en Thomas.

James Arthur Het Kuipke.

BELGA Moreno De Pauw and Kenny De Ketele.