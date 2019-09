Zes maanden celstraf gevorderd tegen Vinokourov en Kolobnev Redactie

Bron: Belga 0 Wielrennen Het parket heeft voor de correctionele rechtbank van Luik zes maanden gevangenisstraf gevorderd tegen de Kazakh Alexandre Vinokourov en de Rus Alexandr Kolobnev. De twee ex-renners worden verdacht van corruptie na het maken van afspraken over de overwinning van de klassieker Luik-Bastenaken-Luik in 2010, die op naam kwam van Vinokourov. De advocaten vroegen de vrijspraak.

Alexandr Vinokourov en Alexandr Kolobnev worden ervan verdacht onderling te hebben afgesproken toen ze op 25 april 2010 op enkele honderden meters van de aankomst in Ans samen aan de leiding reden in ‘la Doyenne’. Vinokourov zou zijn overwinning afgekocht hebben bij Alexandr Kolobnev, en hem 150.000 euro aangeboden hebben om de eindsprint niet aan te gaan.

Het onderzoek botste op feiten van corruptie, op basis van het onderlinge e-mailverkeer tussen de twee renners en op de stortingen van 100.000 en 50.000 euro in juli en december 2010.

Het parket weerhield de aanklachten tegen de twee ex-wielrenners. Tegen Alexandr Vinokourov vorderde de substituut een gevangenisstraf van 6 maanden en een boete van 100.000 euro. Tegen Alexandr Kolobnev vorderde het parket een gevangenisstraf van 6 maanden, een boete van 50.000 euro en de inbeslagname van een som van 150.000 euro, die op Zwitserse bankrekeningen al in beslag zijn genomen.

De advocaten van de twee sporters, de meesters Lodomez en Dupont, vroegen de vrijspraak. Ze wezen naar de redelijke termijn, benadrukten dat de stelling corruptie niet geloofwaardig is en er enkel ‘ten laste’ is onderzocht door de Luikse justitie. De aanklachten berusten op “gekleurde aanwijzingen” door gestolen of gefabriceerde documenten (de stukken afkomstig uit de mailboxen van de beklaagden).

De verdediging wees op de twijfel en vroeg, ondergeschikt aan de vrijspraak, de opschorting van uitspraak voor Alexandr Vinokourov en Alexandr Kolobnev. De rechter doet uitspraak op 8 oktober.