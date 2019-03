Zelfmoord van Amerikaanse wielrenster (23) voor familie geen verrassing: “Na een reeks zware valpartijen was Kelly niet meer hetzelfde meisje” ODBS

Bron: Velo News, Washington Post 0 Wielrennen De wielerwereld werd gisteren opgeschrikt door de zelfmoord van de Amerikaanse baanwielrenster Kelly Catlin (23) in haar kamer op de universiteit van Stanford. Volgens haar zus Christine was de olympische vicekampioene na een reeks valpartijen niet meer dezelfde. In januari ondernam ze al een eerste zelfmoordpoging.

Enkele zware valpartijen, waarbij Kelly een arm brak en een hersenschudding opliep, zouden Kelly Catlin zwaar getekend hebben. “Ze kon niet langer trainen zoals vroeger”, aldus haar zus Christine in de Washington Post. “Ze had geregeld last van hoofdpijn en was erg gevoelig aan licht. In januari heeft ze al eens geprobeerd zelfmoord te plegen... toen had ze een lange email naar ons gestuurd waarin ze uitlegde hoe zwaar ze het had. Ze had duistere gedachten, was constant pessimistisch en liep rond met zelfmoordgedachten. Toen we die email kregen, hebben we meteen de politie gebeld. Zij waren toen nog op tijd.”

Ze was niet langer de Kelly die we kenden. Ze sprak als een robot. We kregen haar soms nog wel aan het praten, maar ook toen vroegen we ons af ‘wat is er met onze Kelly gebeurd?’” Vader Mark Catlin

Mark Catlin, de vader van Kelly, bevestigde gisteravond het nieuws van de zelfmoord aan Velo News. “Er is geen minuut die voorbijgaat zonder dat we aan haar denken en aan het geweldige leven dat ze nog voor haar had. Wij zouden meteen ons leven geven voor het hare. De pijn is onwezenlijk.”

“Dodelijke combinatie”

Hersenschuddingen in de sport zijn dikwijls gelinkt aan de aandoening CTE (Chronische Traumatische Encefalopathie), die alleen na de dood kan vastgesteld worden. Alhoewel CTE, al gevonden bij honderden American Football-spelers, vooral geassocieerd wordt met veteranen in plaats van jonge atleten, zijn de symptomen depressie, geheugenverlies en stemmingswisselingen. Volgens vader Mark was het een “dodelijke combinatie” van overtraining, te veel hooi op de vork nemen, depressie en het niet volledig begrijpen van de gevolgen van de hersenschudding. “Ze was niet langer de Kelly die we kenden. Ze sprak als een robot. We kregen haar soms nog wel aan het praten, maar ook toen vroegen we ons af ‘wat is er met onze Kelly gebeurd?’”

Talentvol violiste

Catlin hielp de VS aan drie opeenvolgende wereldtitels in de ploegachtervolging tussen 2016 en 2018. Op de laatste Olympische Spelen veroverde ze in dat onderdeel zilver. Ook individueel was ze al gelauwerd, met brons op het WK baan in 2017 en 2018. Op de weg kwam ze uit voor Rally UHC Cycling.

The U.S. cycling community suffered a devastating loss with the passing of Kelly Catlin, USA Cycling National Team member.



Het talent van Catlin oversteeg het wielrennen: ze was afgestudeerd in de ingenieurswetenschappen op de universiteit van Stanford en had diploma’s in wiskunde en Chinees. Catlin was ook een talentvolle violiste en artieste. Naast Christine had ze nog een broer, Colin. Hij zei dat haar interesse in de koers er vooral gekomen is nadat ze er snel succesvol in was. “Mijn zus heeft altijd graag gewonnen.”

“Meestal lukt het me niet”

Zus Christine: “Kelly was een bijzonder iemand: lief, grappig, empathisch en talentvol in haast alles wat ze deed. Iemand die nooit nee kon zeggen tegen alles wat haar gevraagd werd. Dit moet haar enige uitweg geweest zijn.”

Op Velo News sprak Catlin vorige maand nog over de moeilijke balans tussen het leven als sportster en studente. “Soms lijkt het wel alsof ik in de tijd moet reizen om alles voor elkaar te krijgen: studeren, fietsen op de baan en fietsen op de weg. En dan glippen er soms nog dingen door m’n handen. Nu moet ik waarschijnlijk iets cliché zeggen als ‘het goed beheren van je tijd is cruciaal’. Of uitpakken met een toffe en bemoedigende slogan zoals ‘studeren maakt van jou een betere atlete!’ Tenslotte lijkt alles me toch te lukken, niet? Ja, dat moet echt wel zo zijn... De werkelijkheid is echter anders. Meestal lukt het me niet.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.