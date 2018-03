Zegekoning Valverde blijft maar winnen: 'El Imbatido' boekt in GP Miguel Indurain negende (!) seizoenszege Xander Crokaert

31 maart 2018

17u48 0 Wielrennen En of Alejandro Valverde klaar is voor de Ardennenklassiekers. De 37-jarige Spanjaard schoot vandaag in de GP Miguel Indurain wederom raak. Daarmee boekte hij zijn negende overwinning van het seizoen. Niemand doet beter. Outstanding.

Geen Valverde in de Ronde van Vlaanderen. Zonde. Gezien zijn hoogvorm had de Movistar-renner zonder twijfel een rol van betekenis gespeeld in 'Vlaanderens Mooiste'. Vandaag bewees hij dat nog eens in de GP Miguel Indurain. Niemand bleek in staat de Spanjaard te volgen. Valverde soleerde zo naar zijn negende zege van het seizoen. Straf. En 't is nog maar maart.

🏆 Incontestable. @alejanvalverde corona su extraordinario camino hacia las Ardenas con un triunfo en solitario en el GP Miguel Indurain. Su 9ª victoria de 2018, segunda en Estella y 12ª de Movistar Team esta campaña. ¡Gran trabajo de los 'azules' en la carrera de casa! #GPMI18 pic.twitter.com/acVYWOf0Kx Movistar Team(@ Movistar_Team) link

Negen overwinningen. Niemand komt zelfs in de buurt van zegekoning Valverde. Nummer twee Elia Viviani zit aan zes stuks, Dylan Groenewegen vervolledigt de top drie met vijf triomfen. Tim Wellens is dan weer de Belg die het vaakst het zegegebaar mocht maken: driemaal.

Internationale zegekoning vorig jaar? Marcel Kittel samen met (ex-)ploegmaat Fernando Gaviria: veertien overwinningen. Nog vijf te gaan dus voor Valverde om dat te evenaren. Nog zes om beter te doen. Gaat lukken. Wie klopt 'El Imbatido' in de Waalse Pijl of Luik-Bastenaken-Luik? Wellicht niemand.

Zeges van Valverde in 2018:

- Tweede etappe Ronde van Valencia

- Vierde etappe Ronde van Valencia

- Eindklassement Ronde van Valencia

- Vijfde etappe Ronde van Abu Dhabi

- Eindklassement Ronde van Abu Dhabi

- Tweede etappe Ronde van Catalonië

- Vierde etappe Ronde van Catalonië

- Eindklassement Ronde van Catalonië

- GP Miguel Indurain

🤗💙 ¡Qué dulce sabe siempre vencer en casa! #RodamosJuntos #GPMI18 @alejanvalverde pic.twitter.com/SqcwYgP1SC Movistar Team(@ Movistar_Team) link

Los dos hombres -con permiso de tantos otros- que más han marcado la historia de Movistar Team en estos 40 años. #GPMI18 pic.twitter.com/yBeF6QMwzR Movistar Team(@ Movistar_Team) link

Top 10 in GP Miguel Indurain

Top-ten del GP Miguel Indurain, con @cabg1989 y @solermarc93, 5º y 6º en la victoria de @alejanvalverde. Estupendo trabajo de todos los compañeros para lograr la victoria en Estella. #GPMI18 pic.twitter.com/YtOSeOrIXA Movistar Team(@ Movistar_Team) link