Ze zijn geland: ‘Colombiavlucht’ met topsporters zet voet aan de grond in Madrid DMM

20 juli 2020

07u04 2 Wielrennen Ze zijn geland. Nairo Quintana, Egan Bernal en 45 andere collega-wielrenners zijn weer in Europa. De wielertoppers landden rond 9 uur met een speciaal gecharterde vlucht in Madrid.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de Zuid-Amerikaanse wielertoppers kunnen komende maand dan toch in Europa koersen. Tourwinnaar Egan Bernal en zijn uitdagers Nairo Quintana en Sergio Higuita kregen na de lockdown in eigen land toestemming van de overheid om met een speciaal gecharterde vlucht van Colombia naar Europa te vliegen.

In totaal zaten zo’n 190 profsporters samen op het vliegtuig. Colombia wordt nog steeds hard getroffen door het coronavirus, maar op aandringen van de Colombiaanse wielerbond besloot de overheid het gesloten luchtruim te openen voor topsporters. De speciale ‘Colombiavlucht’ bracht zo onder meer ook Miguel Ángel López, Rigoberto Uran, Alvaro José Hodeg en Fernando Gaviria naar Madrid.

Naast de wielrenners ook een Genk-speler zowaar. Aanwinst Daniel Muñoz werd in mei aangetrokken door Genk, maar moest dus weken wachten om naar de club uit Limburg af te reizen. De verdediger kreeg in eerste instantie geen visum, maar in extremis raakte alles nog in orde. “Dat ik samen met de grootste sportsterren van Colombia vlieg, is een privilege”, zei hij voor de afreis.

De veiligheidsmaatregelen op de vlucht waren overigens navenant. Zo is in één van de onderstaande video’s te zien hoe Nairo Quintana maar liefst drie mondmaskers moest opzetten voor hij mocht boarden op de vlucht. Het vliegtuig vertrok om 17 uur plaatselijke tijd. Na een vlucht van negen uur landde het vliegtuig om 9 uur in Madrid.

Volgens verschillende bronnen moeten de sporters bij aankomst 14 dagen in quarantaine, al is er voor de wielrenners een uitzondering gemaakt. De negatieve uitslag van de coronatest die ze ondergingen net voor de afreis wordt voldoende geacht.

Tras un nuevo RETO, el campeón del @LeTour 2019, @Eganbernal, les envía un saludo a todos los colombianos previo al #VueloDelOrgulloColombiano. 🇨🇴✈️ pic.twitter.com/wZj5o0Xc1l Ministerio del Deporte(@ MinDeporteCol) link

En el grupo del #VueloDelOrgulloColombiano

@NairoQuinCo @Arkea_Samsic sigue todas la precauciones para el ingreso al aeropuerto pic.twitter.com/im6QCAPAsi Goga Ruiz-Sandoval(@ BiciGoga) link

🚴‍♂️🇨🇴✈️ El pedalista colombiano @wian88, de Arkéa-Samsic, será uno de los protagonistas del #VuelodelOrgulloColombiano que parte a territorio europeo para seguir cumpliendo los sueños de todo un país. pic.twitter.com/D9BFOG7W8r Ministerio del Deporte(@ MinDeporteCol) link

