Zdenek Stybar zou vandaag zijn titel in de E3 verdedigen: “Niet koersen is lastiger dan ik dacht” DMM

27 maart 2020

11u02 0 Wielrennen In principe had Zdenek Stybar vandaag zijn titel in de E3 BinckBank Classic moeten verdedigen. De coronacrisis besliste er anders over. Op de website van Deceuninck-Quick.Step vertelt de 34-jarige Tsjech dat hij het mentaal lastig vindt om geen wedstrijden te kunnen rijden.

“Zonder wedstrijden zitten, is harder dan ik dacht. Niet zozeer fysiek, maar wel mentaal. Ik keek echt uit naar deze weken op de kasseien en nu had ik op mijn best moeten zijn, maar er blijft niets over. Ik kan alleen proberen mij daaraan aan te passen. Ik blijf trainen, al zijn het geen ritten van 200 km meer, maar zonder een doel is dat heel moeilijk en frustrerend. Tegelijk begrijp ik dat het nu niet om wielrennen draait. Het gaat om het echte leven en heel veel mensen worden nu veel harder getroffen.”

Stybar begon dit seizoen voortvarend met ritwinst in de Argentijnse Ronde van San Juan en piekte zoals altijd naar de voorjaarsklassiekers. “Ik had een hele goede winter, won al vroeg in Argentinië en voelde in Parijs-Nice mijn conditie in stijgende lijn gaan. Daardoor had ik veel vertrouwen voor Vlaanderen en Roubaix, waar ik in de beste vorm van mijn leven aan de start zou staan. Nu valt dat jammer genoeg allemaal weg en we kunnen alleen maar hopen dat alles snel opnieuw normaal wordt.”

De Tsjech zegt elke dag solo trainingsritten af te werken “om het ritme niet helemaal te verliezen”. Verder profiteert hij om meer tijd door te brengen bij zijn familie. “Ik ben meer bij mijn zoon en dat is heel leuk. Normaal sleur ik altijd een koffer mee maar nu staat die in de kelder. Het is een gekke tijd maar ik ben ook dankbaar dat ik nu vaker bij mijn familie kan zijn. Tegelijk heb ik er vertrouwen in dat de koers hopelijk snel kan hernemen.”