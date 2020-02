Zdenek Stybar stooft sprinters een peer met late uitval in San Juan, Evenepoel als leider naar slotrit

Etapa/ Stage 6



🇦🇷¡Final de carrera, ganó #35 @zdenekstybar!



El pedalista del @deceuninck_qst atacó en los metros finales y se impuso en la sexta etapa.



🇬🇧 End of stage, #35 @zdenekstybar won!

The @deceuninck_qst rider attacked in the final metres and won the sixth stage. pic.twitter.com/SNoSf9cExi

Vuelta a San Juan OK(@ vueltasanjuanok)