Zdenek Stybar duikt de komende weken acht keer het veld in De wielerredactie

06 november 2019

13u10

Bron: Belga 0 Koers kort Zdenek Stybar zal zich in het veld klaarstomen voor het nieuwe wielerseizoen. Dat heeft zijn team Deceuninck-Quick.Step laten weten.

De 33-jarige Tsjech zal de komende weken deelnemen aan de ritten in Essen, Zonhoven, Sint-Niklaas, Zolder, Bredene, Loenhout, Diegem en Baal. Stybar kan terugblikken op een heel succesvol verleden in het veld. Hij pakte onder meer driemaal (2010, 2011 en 2014) de wereldtitel.

Ook voor aanvang van het voorbije seizoen dook Stybar het veld in. Dat bleek voor de Tsjech een prima voorbereiding op de voorjaarsklassiekers. Hij was nadien de beste in de Omloop en E3 Harelbeke. “Ik ben heel blij dat ik weer in het veld kan rijden”, reageerde Stybar. “De veldritten passen niet alleen goed in mijn programma, de ambiance is er ook altijd top met een geweldig publiek. Ik heb hetzelfde doel als vorig jaar: me amuseren en me klaarstomen voor het nieuwe seizoen.”