Zaterdag GRATIS bij uw krant: de wielergids van Het Laatste Nieuws

Redactie

24 februari 2020

17u07 0

Op zaterdag 29 februari wordt het Belgische wielerseizoen officieel op gang geschoten met de openingsklassieker de Omloop. Die dag krijgen abonnees van Het Laatste Nieuws GRATIS een pracht van een wielergids (opnieuw in groot formaat, niet langer een pocketgids) voorgeschoteld bij de weekendkrant. De koersbijbel is ook in de krantenwinkel te koop. In de HLN-wielergids vindt u een voorstelling van alle ploegen, de volledige seizoenskalender en een vooruitblik op alle klassiekers en grote rondes.