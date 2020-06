Yves Lampaert verlengt contract bij Deceuninck-Quick.Step tot 2022 GVS

26 juni 2020

18u55 2 Wielrennen Yves Lampaert (29) blijft bij Deceuninck-Quick.Step. De Belgische kampioen wielrennen van twee jaar geleden tekende bij tot 2022. “Nu ga ik met een heldere geest naar de komende wedstrijden.”

De verbintenis van Lampaert liep eind dit jaar af. Andere teams lonkten, maar de 29-jarige West-Vlaming blijft tot minstens 2022 bij The Wolfpack. “Ik ben blij met deze verlenging”, zegt Lampaert. “Het is fijn om te voelen dat Patrick (Lefevere, red.) en het team vertrouwen in mij hebben. Dit geeft me een extra boost voor de rest van het seizoen. Nu kan ik met een heldere geest toeleven naar de komende races. Ik heb een speciale band met dit team en ik ben een trotse Wolf. Volgend jaar wordt mijn zevende bij de ploeg en ik hoop dat er nog veel meer zullen zijn.”

Ook ploegmanager Patrick Lefevere is een tevreden man: “Yves maakt al een tijdje deel uit van onze vertrouwenskring. We weten waartoe hij in staat is en we denken dat hij de komende jaren alleen maar zal verbeteren. Hij wordt zeer gewaardeerd door zijn collega’s en aarzelt nooit om alles voor hen te geven. Hij zet de groep op de eerste plaats en niet zichzelf, zoals het hoort in de Wolfpack. Hem nog twee jaar aan boord hebben geeft ons veel voldoening.”

Happy to announce that I'll stay with @deceuninck_qst 2 more years 🤩 thank you for the confidence @PatLefevere. Thank you @squadrasm! https://t.co/YM1apLXJo1 Yves Lampaert(@ yveslampaert) link