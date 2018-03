Yves Lampaert na overwinning in Dwars door Vlaanderen: "Machtig, ik ben zo content" Axel Brisart

28 maart 2018

18u00

Bron: Sporza 0 Wielrennen Yves Lampaert heeft net zoals vorig jaar Dwars door Vlaanderen gewonnen. De West-Vlaming van Quick.Step Floors verschalkte zijn metgezellen met een aanval in de slotkilometer. "Machtig. Ik ben ongelooflijk blij", zei Lampaert net na de aankomst.

"Ik voelde me heel de wedstrijd bijzonder goed", begint de renner van Quick.Step zijn verhaal. "Toen Valverde aanviel op de kluisberg kon ik al goed mee. Alle puzzelstukjes vielen vandaag op hun plaats."

Op de Varent ging het vijftal Vanmarcke, Lampaert, Teunissen, Pedersen en Boasson Hagen ervan door. Ze reden een mooie bonus bij elkaar en gingen samen de laatste kilometers in. "Op het laatste gaf Mads Pedersen er een scheut op. Ik moest mijn tenen uitkuisen om hem te kunnen volgen", zegt Lampaert. Ondanks aanvallen van Pedersen en Vanmarcke gingen de vijf renners samen de laatste kilometer in.

Ik moest mijn tenen uitkuisen om Pedersen te kunnen volgen Yves Lampaert

"Op iets minder dan een kilometer van het einde kon ik op kousenvoeten wegrijden. Ik kreeg tien meter en wist meteen dat ze me niet meer gingen pakken", besluit de West-Vlaming. Voor Lampaert is het zijn tweede overwinning in Dwars door Vlaanderen. Hij komt hiermee op gelijke hoogte als onder meer Eric Vanderaerden, Walter Planckaert en Johan Museeuw.

Mike Teunissen: "Iets te onzeker"

De Nederlander Mike Teunissen spurtte in Waregem naar de tweede plaats. "Zo vaak rijd ik geen podium dus ik ben tevreden", zegt de renner van Sunweb. "Als ik zie hoe ik de sprint hier win, dan was ik wel iets te onzeker. Ik had te veel schrik van Boasson Hagen en Vanmarcke."

Sep Vanmarcke: "Niet genoeg over"

Sep Vanmarcke maakte een sterke indruk. Hij probeerde in de laatste kilometers nog weg te rijden, maar daar slaagde hij niet in. "Er zat niet genoeg op vandaag om te winnen", zegt Vanmarcke. "Podium rijden is altijd leuk. Yves is weggereden op een goed moment, ik wilde toen ook aangaan, maar ik had niet genoeg over." Vanmarcke is lovend voor Lampaert en zet hem zelfs bij de favorieten voor volgende zondag in de Ronde van Vlaanderen. "Mijn drie kanshebbers voor zondag zijn Sagan, Lampaert en dan hopelijk ikzelf."