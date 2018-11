Yves Lampaert is voor het eerst Flandrien, Sanne Cant mag opnieuw juichen



Redactie

06 november 2018

21u39

Bron: Belga 6 Wielrennen Belgisch kampioen Yves Lampaert is in het Casino-Kursaal van Oostende voor het eerst in zijn loopbaan verkozen tot Flandrien van 2018. Bij de vrouwen ging de trofee voor het tweede jaar op rij naar wereldkampioene veldrijden Sanne Cant.

De 27-jarige Lampaert schreef, naast het Belgisch kampioenschap, in 2018 Dwars Door Vlaanderen op zijn naam. Met Quick-Step Floors veroverde hij op het WK in Innsbruck ook de wereldtitel ploegentijdrit. Lampaert stoot Greg Van Avermaet (BMC) van de troon, die de voorbije vijf edities aan het langste eind trok. Gouden Greg was ook dit jaar een van de zes genomineerden, maar moet in de stemming tevreden zijn met de derde stek. Het zilver is voor Victor Campenaerts (Lotto Soudal), die zich in het tijdrijden liet opmerken met Europees goud en WK-brons.

Tiesj Benoot, Thomas De Gendt en Tim Wellens, die voor Lotto Soudal rijden, waren de andere kanshebbers. Een jury nomineerde de renners, het Belgische profpeloton mocht nadien zelf beslissen wie met de prijs aan de haal ging.

Sanne Cant verlengde haar titel als Flandrienne. De wereldkampioene veldrijden haalde het voor Nicky Degrendele en Jolien D’hoore. Ook Lotte Kopecky en Githa Michiels maakten aanspraak op de titel. Een vakjury van ploegmanagers, bondsverantwoordelijken en organisatoren koos de winnares.

Thomas De Gendt, die dus naast de hoofdtitel greep, kreeg de trofee van Flandrien-kilometervreter. Die beloont de beste helper uit het peloton. Het was het publiek in de zaal dat de winnaar ter plaatse via sms aanduidde.

Bij de beloften kroonde Stan Dewulf zich tot Flandrien. Hij won in zijn leeftijdscategorie Parijs-Roubaix. Remco Evenepoel, wereldkampioen bij de junioren op de weg en tegen de klok, haalde het zonder verrassing bij de junioren. Siebe Deweirdt tot slot was de laureaat bij de nieuwelingen.

Trofee van Internationale Flandrien prooi voor Nederlander Tom Dumoulin

Tom Dumoulin is in het Casino-Kursaal van Oostende verkozen tot Internationale Flandrien van 2018. De 27-jarige Nederlander van Sunweb volgt op de erelijst de Brit Chris Froome op.

Dumoulin eindigde in 2018 zowel in de Ronde van Frankrijk als de Giro op de tweede stek. In de Tour moest hij de Brit Geraint Thomas voor zich dulden, in Italië Froome. Op het WK in Innsbruck haalde de Nederlander zilver in de tijdrit. Alleen de Australiër Rohan Dennis deed beter. In de wegwedstrijd in Oostenrijk, die de Spanjaard Alejandro Valverde won, viel Dumoulin net naast het podium.

“Trofee betekent veel voor mij”, stelt winnaar Yves Lampaert

Yves Lampaert kroonde zich in het Casino-Kursaal van Oostende voor het eerst in zijn loopbaan tot Flandrien van 2018. “Deze onderscheiding doet heel veel deugd, want het zijn de renners zelf die de winnaar kiezen”, reageerde de 27-jarige renner van Quick-Step Floors. “De trofee betekent dus veel voor mij.”

Lampaert schreef, naast het Belgisch kampioenschap, in 2018 Dwars Door Vlaanderen op zijn naam. Met Quick-Step Floors veroverde hij op het WK in Innsbruck ook de wereldtitel ploegentijdrijden. “Het was een superjaar”, vertelde de 27-jarige West-Vlaming. “Ik probeerde uit te voeren wat de ploeg van mij verlangde. Met het hele team liep het dit jaar op wieltjes. We hadden een geweldige mentaliteit en waren stuk voor stuk vechters. Dat was ons succesrecept.”

“Voor de volgende jaren wil ik nog meer inzetten op de klassiekers”, vervolgde de winnaar. “Ik denk dat aan de Ronde van Vlaanderen. Ik wil ook in deze wedstrijden laten zien wat ik in mijn mars heb. Bij Quick-Step Floors ben ik op mijn plaats. Ik kan me er ontwikkelen om mijn manier en tempo.”

Remco Evenepoel ging met de trofee bij de junioren aan de haal. De 18-jarige Brabander, wereldkampioen bij de junioren op de weg en tegen de klok, kreeg de voorbije maanden heel wat media-aandacht. Volgend seizoen gaat hij als prof aan de slag bij Deceuninck-Quick Step. “Het is een heel gek jaar geweest”, blikte Evenepoel terug op 2018. “Voor de start van het seizoen heb ik voor mezelf bepaalde ambities gesteld, en ik ben erg tevreden dat ik ze voor 100 procent heb kunnen invullen. Volgend jaar zet ik een nieuwe stap in mijn carrière.In eerste instantie ga ik vooral van het profleven proeven, en ervaring opdoen in enkele kleinere rondes. De expertise van mijn ploegmaats gaat me zeker ook van pas komen. Ik ben nog jong en heb nog veel tijd.”

Sanne Cant ziet in trofee van Flandrienne beloning voor “topjaar”

Sanne Cant ging in het Casino-Kursaal van Oostende voor het tweede jaar op rij met de trofee van Flandrienne aan de haal. “Ik had een topjaar waar ik heel trots op ben”, verklaarde de 28-jarige wereldkampioene veldrijden.

“Mijn winst vorig jaar kwam als een verrassing, en ik ben superblij dat ik nu opnieuw in de prijzen val”, vertelde Cant. De 28-jarige veldrijdster moest in de stemming opboksen tegen Nicky Degrendele, Jolien D’hoore, Lotte Kopecky en Githa Michiels. “Stuk voor stuk stevige concurrentes. Ook zij presteerden dit jaar sterk en verdienden de trofee.”

Cant was vorig jaar de eerste renster uit het veldrijden die zich tot Flandrienne kroonde. “Dat ik nu opnieuw win is toch wel een erkenning voor het veldrijden. Ik ga proberen om dit seizoen even goed te doen, en wil opnieuw laten zien wat ik in mijn mars heb. Uiteraard mik ik over enkele maanden weer op het WK.”