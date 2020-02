Yates wint afgetekend op Jebel Hafeet en neemt optie op eindwinst in UAE Tour SVBM

25 februari 2020

13u34 0 Wielrennen Adam Yates (Mitchelton-Scott) heeft een dubbelslag geslagen in de UAE Tour. De Brit was de beste in de derde rit, de eerste met aankomst boven. Op Jebel Hafeet haalde hij het met een minuut voorsprong op Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates). Alexey Lutsenko (Astana) werd derde. Yates neemt ook de leiderstrui over van Caleb Ewan en doet een serieuze gooi naar eindwinst.

Na twee etappes voor de explosieve types was het vandaag de beurt aan de klimmers in de UAE Tour. Op het programma stond een vlakke aanloop van 175 kilometer met aan het eind de beklimming van Jebel Hafeet. Een slotklim van 10,6 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7%. Opvallend: overmorgen staat dezelfde slotklim weer op het programma.

Drie Belgen glipten mee in de ontsnapping van de dag. Victor Campenaerts - ook gisteren al bedrijvig in de finale - kreeg het gezelschap van Jasper De Buyst, Stijn Steels en de Italiaan Umberto Marengo. Hun voorsprong werd nooit groot genoeg om een rol te spelen in de finale. Emanuel Buchmann ging nog voor de voet van de slotklim tegen de grond. De Duitse kopman van BORA-hansgrohe - vorig jaar vierde in de Tour - kon zijn kansen niet verdedigen.

Op de klim naar Jebel Hafeet bepaalde CCC het tempo voor kopman Ilnur Zakarin. De Rus stuurde ploegmaat Victor de la Parte op pad. De Spanjaard reed een tijdje voor de groep der favorieten uit. Adam Yates prikte als eerste, Lutsenko en Gaudu volgden gezwind. Voor Valverde ging het al vrij snel te hard. Yates voelde zich duidelijk in zijn sas en liet zijn twee kompanen achter.

Het signaal voor Tadej Pogacar om in actie te schieten. De 21-jarige Sloveen dichtte in geen tijd de kloof met Lutsenko en Gaudu. Na een versnelling van Pogacar haakte Gaudu af. De twee achtervolgers vonden elkaar, maar kwamen geen meter dichter bij de Britse koploper. Het verschil klom al snel naar 40 seconden. Op drie kilometer van de top ging Pogacar alleen op zoek naar Yates. Het toptalent van UAE-Team Emirates beet zijn tanden stuk op de Brit, die naast de ritzege ook de leiderstrui pakte. Morgen is het weer aan de sprinters.

