Yates verrassend de snelste tegen de klok in Parijs-Nice, Kwiatkowski blijft leider XC/JDK

14 maart 2019

16u28

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0 Wielrennen Simon Yates heeft de individuele tijdrit van Parijs-Nice naar zijn hand gezet. De Brit van Mitchelton-Scott was over 25,5 kilometer zeven seconden sneller dan Nils Politt. Michal Kwiatkowski werd derde en behoudt zijn gele leiderstrui. Dylan Teuns werd achttiende en eerste Belg op 57 seconden.

Yates verloor eerder deze Parijs-Nice veel tijd tijdens de waaieretappes, en moest daardoor vroeg starten in de tijdrit in Barbentane, waarin halfweg een klimmetje zat. Met een tijd van 30:26 over de 25,5 kilometer duwde hij de Nieuw-Zeelander Tom Scully van de hot seat en zette hij de nieuwe richttijd neer. Niemand van de klassementsrenners geraakte daar nog onder, en zo won Yates tot ieders verbazing voor het eerst in zijn hele wielercarrière een tijdrit. Enkel de Duitser Nils Politt, tweede, moest minder dan tien seconden toegeven.

Geletruidrager Kwiatkowski gold als één van de topfavorieten voor de tijdrit, maar moest met een derde plek in de daguitslag naar het rennershotel. De Pool kon met een sterke tweede wedstrijdhelft wel afstand nemen van zijn dichtste concurrent Luis Leon Sanchez. De Spanjaard zakt in het klassement van twee naar drie en heeft nu 28 seconden achterstand op Kwiatkowski. Diens Colombiaanse ploegmaat Egan Bernal deed met een zesde plek een uitstekende zaak voor het klassement, waarin hij nu tweede is op 0:19. Alle andere concurrenten volgen in de stand al op meer dan een minuut van de leidersplaats.

Van Belgische zijde reed Dylan Teuns (Bahrein-Merida) de beste tijdrit met een achttiende plaats op 0:57 achterstand op Yates. Hij is ook de beste Belg in het klassement op de vijftiende plek op 1:56, op de hielen gezeten door landgenoten Philippe Gilbert en Oliver Naesen.

Morgen wacht de laatste kans voor de sprinters in deze 77ste Parijs-Nice, al liggen ook de vluchters vast en zeker op de loer. In de tweede helft van de 177 kilometer tussen Peynier en Brignoles moeten drie stevige beklimmingen worden overwonnen.

Uitslag (top 10)

1. Simon Yates (GBr/MTS) in 30:26 (gem. 50,27 km/u)

2. Nils Politt (Dui/TKA) op 0:07

3. Michal Kwiatkowski (Pol/SKY) 0:11

4. Tejay van Garderen (VSt/EF1) 0:15

5. Daniel Martinez (Col/EF1) 0:15

6. Egan Bernal (Col/SKY) 0:15

7. Lawson Craddock (VSt/EF1) 0:15

8. Tom Scully (NZe/EF1) 0:27

9. Marc Soler (Spa/MOV) 0:30

10. Luis Leon Sanchez (Spa/AST) 0:30

Stand (top 10)

1. Michal Kwiatkowski (Pol/SKY) de 741,5 km in 17u23:00 (gem. 42,65 km/u)

2. Egan Bernal (Col/SKY) op 0:19

3. Luis Leon Sanchez (Spa/AST) 0:28

4. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 01:01

5. Bob Jungels (Lux/DQT) 01:01

6. Nairo Quintana (Col/MOV) 01:05

7. Felix Grosschartner (Oos/BOH) 01:09

8. Jack Haig (Aus/MTS) 01:19

9. Rudy Molard (Fra/GFC) 01:22

10. Romain Bardet (Fra/ALM) 01:25

