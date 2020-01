Xandro Meurisse mist de Tour met Circus-Wanty Gobert: "We voelen ons geflikt door UCI" DMM

08 januari 2020

06u51 0 Wielrennen Geen vierde opeenvolgende Tour voor Circus-Wanty Gobert. En dat komt hard aan bij Xandro Meurisse (27), dé Belgische revelatie in juli 2019. "Een persoonlijke domper", noemt hij het. "Maar we voelen ons vooral als ploeg geflikt door de UCI."

Een wildcard voor álle WorldTourraces, inclusief de drie grote ronden, in 2020 voor de twee beste procontinentale teams in de wereldranking. En een wildcard voor de grote WorldTour-eendagsklassiekers voor de nummers drie en vier. Zo voorzag de Internationale Wielrenunie (UCI) het in zijn hervormingsplannen in geval van achttien WorldTour-teams. Alleen: na de toevoeging van Cofidis kwam dat aantal op... negentien. En gooide de UCI zijn reglementering om. Plots kreeg enkel de beste procontinentale ploeg (Total Direct Energie) garantie op deelname aan het volledige WorldTour-programma. De tweede (toen nog Wanty-Gobert) behield dat enkel nog voor de klassiekers. "Een ingreep die heel laat (begin oktober, red.) werd doorgevoerd en meegedeeld", aldus Meurisse. "Op een moment dat er sportief niets meer tegen te beginnen viel. Jammer, vind ik. Als ploeg voelen we ons in die zin toch wel een beetje geflikt. Je kan je afvragen of hetzelfde was gebeurd mocht de beste procontinentale ploeg níet onder Franse vlag hebben gevaren en de UCI-voorzitter géén Fransman was geweest. Met een negentiende WorldTour-team kan ik best leven. Maar waarom moest die reglementering zonodig worden aangepast?"

En nu? Oostenrijk of Wallonië

Meurisse beseft dat zijn reactie, hoe eerlijk en ontwapenend ook, weinig zoden aan de dijk brengt. In juli zal hij onverbiddelijk aangewezen zijn op de Ronden van Oostenrijk en Wallonië. En dat doet pijn bij een renner die met een 21ste plaats in Parijs dé Belgische revelatie werd van de Tour 2019 (3de op La Planche des Belles Filles, 7de in Saint-Étienne, 8ste in Épernay). "Dit is een domper, want de Ronde van Frankrijk was één van mijn grote seizoensdoelen", klinkt het ontgoocheld. "Als je ziet wat die koers als mens en als renner met me gedaan heeft, welke uitstraling ze me heeft bezorgd... De Tour is een internationale etalage. Met alle respect, maar als je een rit wint in Oostenrijk kraait daar één week later geen haan meer naar. Ik steek niet weg dat ik eind dit jaar (als zijn contract afloopt, red.) een stap hogerop wil zetten. De Tour had me daarbij kunnen helpen. Voor de Giro is het al te laat en ook in de Vuelta geraken wordt moeilijk. Dan probeer ik maar in de Dauphiné het grote ongelijk van Amaury Sport Organisation (ASO) aan te tonen. Wat ik in de Tour kon, moet daar ook mogelijk zijn." (JDK)