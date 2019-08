Exclusief voor abonnees Wuyts over Evenepoel: “Ik stel voor om ongedwongen van al zijn stappen te genieten” Michel Wuyts

10 augustus 2019

08u30

Die verzuchting naar eeuwige roem stroomt elke dag mijn mobieltje binnen. Ik heb geen ­pasklaar antwoord. Ik heb niet eens ruimte ­gevonden om het waarom van een onwezenlijk afscheid te verwerken. Sta me toe een poos het juichen gedempt te houden. En vooral de krop in de keel weg te slikken. Bij herhaling. Nog heel lang. Tot de uitvaart van Bjorg ver voorbij. ‘Tracht het een plaats te geven’, zeggen ­mensen dan. Voor de dood van een jongeman bestaat die niet. In 1978 stierf de broer van mijn vrouw. Na een val door een dak. Dezelfde leeftijd, dezelfde impact, dezelfde ontreddering. Veertig jaar later zoekt zijn moeder van 89 nog naar die plaats. En vindt ze haar Paul vooral bij de levenden. Ik bewonder haar. Omdat ze ­tussen de foto’s van haar zoon levensvreugde ademt. En mij na de koers op tv vraagt of die Evenepoel even goed wordt als haar idool.

