Wout van Aert wint snikhete Strade Bianche na bloedstollend slot op weg naar Piazza del Campo DMM

01 augustus 2020

18u41 160 Wielrennen Wout van Aert heeft een dik jaar na zijn zware val in de Tour de Strade Bianche gewonnen. Onze landgenoot kwam na een slopende wedstrijd in de Toscaanse hitte alleen aan op de Piazza del Campo. Schachmann en Formolo mochten mee op het podium.



Hoelang hebben we met z’n allen niet uitgekeken naar 1 augustus? Na 140 dagen zonder WorldTour-wedstrijd eindelijk weer wielrennen op het allerhoogste niveau. Eindelijk weer koersen. “We gaan als een bende wilde beesten het parcours opvliegen”, aldus de altijd toepasselijke woorden van Oliver Naesen.

Veel meer dan mondmaskers of corona, was de hitte het gespreksonderwerp voor de start. De thermometers gingen vlot boven 37 graden Celsius in Toscane. Een hele dag stof vreten op Italiaanse grindwegen om een opvolger voor Alaphilippe te zoeken. De Strade Bianche kondigde zich aan als een uitputtingsslag.

Dat werd het ook. De koers barstte uit zijn voegen met een tempoversnelling van Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe op 85 kilometer van de aankomst. Te vroeg. Al werd het peloton daardoor heel snel uitgedund. Terwijl de hitte steeds meer grip kreeg op de rennerslijven gaf Benoot er na pech de brui aan.

Op de Monte Santa Marie was het hek helemaal van de dam. Een ontketende Fuglsang reed op de zwaarste grindstrook van de dag alles en iedereen uit het wiel. Van der Poel en Alaphilippe bekochten door pech hun vroege aanval. De twee favorieten brandden daarna op in de Toscaanse zomerzon. Ook Sagan, Gilbert en Teuns kregen een optater.

Fuglsang leek op 50 kilometer van de aankomst even een gewaagde solo op te zetten, maar de Deen bedacht zich en koos ervoor om bij te tanken. Van Aert, Van Avermaet, Bettiol, Formolo en Schachmann keerden terug. De rest werd weggeblazen. De winnaar zat vooraan met nog een grindstrook of drie te gaan.

In een finale man tegen man lieten vooral Schachmann, Van Aert, Fuglsang en Bettiol zich niet onbetuigd. Van Avermaet moest de rest laten rijden, terwijl Van Aert een bijzonder sterke indruk liet. Onze landgenoot gooide op de laatste grindstrook zijn kaarten op tafel. Ridder of mis richting de slotklim naar de Piazza del Campo.

In een bloedstollend secondespel stoomde Van Aert als een trein naar de poorten van Siena. Schachmann en Formolo waren de laatst overgebleven Mohikanen. Een Duitser en een Italiaan tegen een beresterke Van Aert. Aan de voet van de Via Santa Catharina had onze bestofte landgenoot 30 seconden.

Op de plaats waar Van Aert twee jaar geleden verkrampt van de fiets moest, bleef de renner van Jumbo-Visma nu goed standhouden. Schachmann en Formolo waren geklopt. De Piazza del Campo mocht zich na Gilbert en Benoot voor de derde keer opmaken voor een Belg. Wout van Aert.

