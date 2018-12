Wout van Aert voorgesteld bij Team Jumbo-Visma: “Dit voelt aan als een eerste schooldag” JDK

21 december 2018

15u16

Bron: Eigen berichtgeving 3 Wielrennen Wout van Aert is vanmiddag voorgesteld bij zijn nieuwe ploeg, Team Jumbo-Visma. Dat gebeurde in het Nederlandse Veghel, in het hoofdkantoor van hoofdsponsor Jumbo. Van Aert poseerde er met zijn nieuwe ploegmaats in de geel-zwarte uitrusting van het WorldTour-team. Schaatslegende Sven Kramer, die ook deel uitmaakt van het team, stond aan zijn zijde.

In een eerste interview op het podium toonde Van Aert zich een tevreden renner. “Dit is een hele opluchting. Het heeft wat voeten in de aarde gehad om hier te staan, maar ik ben blij dat het gelukt is. Het was mooi om meteen te kunnen aansluiten op stage in Sant Feliu de Guixols en kennis te kunnen maken met de andere jongens van het team. Ik voelde me meteen opgenomen en geaccepteerd in de groep. Dit voelt een beetje aan als een eerste schooldag. Maar het voelt wel goed. Ze zijn bij Jumbo met heel veel details bezig. Dat is wel nieuw voor mij. Mooi om te zien dat dat gebeurt. Ik voel dat ik hier een grote stap vooruit kan zetten. Ik heb de voorjaarsklassiekers al een keer gereden en voelde daarin hoe belangrijk het is om in de finale met zoveel mogelijk sterke pionnen vooraan te zitten. We hebben een hele sterke groep voor de klassiekers, waarin iedereen elkaar kan helpen en bijstaan. Hier is iets moois mee mogelijk.”

Het programma van Van Aert voor het voorjaar oogt goedgevuld. Hij rijdt achtereenvolgens de Omloop, Strade Bianche, Milaan-Sanremo (voor het eerst), E3, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Amstel Gold Race (ook voor het eerst).

In de rand liet teammanager Richard Plugge zich uit over de zaak die Van Aert nog heeft lopen voor de arbeidsrechtbank, na zijn contractbreuk bij Sniper Cycling. “Wij zijn niet bevreesd voor de uitspraak van de rechtbank”, zegt Plugge. “We hebben alles laten uitpluizen door onze advocaten en lopen geen enkel risico. We verwachten ons niet aan onaangename verrassingen en zijn helemaal zeker van onze zaak.”

Nog drie Belgen

Met Maarten Wynants, Floris De Tier en Laurens De Plus tekenen nog drie andere Belgen present bij Team Jumbo-Visma. De Plus begint zijn seizoen in de UAE Tour en rijdt ook Tirreno-Adriatico en de Waalse klassiekers. Daarna volgt de Giro, die volledig in functie staat van Primoz Roglic. “Want als er één van ons een grote ronde kan winnen, is hij het wel”, zegt De Plus. “Zelf krijg ik mijn eigen kans in de Waalse klassiekers en na de Giro in het kortere rondewerk. Voor de rest is het ‘alles voor Roglic’.”

Doelen voor sommige renners in 2019: (1/2)

🇳🇱Danny van Poppel gaat zich volledig focussen op de klassiekers

🇩🇪Tony Martin gaat de kopmannen ondersteunen en hij gaat zich meer focussen op de tijdritten.

🇧🇪Wout van Aert gaat zich vanaf 1 maart richten op de voorjaarsklassiekers Team Jumbo-Visma Fans(@ lottojumboFANS) link

Doelen voor sommige renners: (2/2)

🇳🇱Dylan Groenewegen slaat de klassiekers grotendeels over en gaat de Tour en de Vuelta rijden.

🇸🇮Primoz Roglic gaat voor het klassement in de Giro en knechten voor Kruijswijk in de Tour

🇳🇱Kruijswijk richt alles op de Tour en daarna de Vuelta! Team Jumbo-Visma Fans(@ lottojumboFANS) link