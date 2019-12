Wout van Aert volgend jaar opnieuw in Tour, Jumbo-Visma vol voor eindwinst met drie kopmannen Redactie

20 december 2019

14u03 0 Wielrennen In de kantoren van nieuwe sponsor Hema in Amsterdam stond vanmiddag de ploegvoorstelling van Jumbo-Visma op het programma. Jumbo-Visma gaat vol voor de eindwinst in de Tour met Roglic, Dumoulin en Kruijswijk. Wout van Aert zal in bepaalde etappes zijn kans mogen gaan, ook Laurens De Plus heeft zijn plek in het Tourteam van Jumbo. Spurter Dylan Groenewegen laat in 2020 de Tour aan zich voorbij gaan en neemt deel aan de Giro.

Uitkijken was het naar de vorderingen van Wout van Aert, die na zijn lelijke val in de voorbije Tour aan zijn comeback werkt. “Het eerste trainingskamp met het team is goed verlopen”, aldus Van Aert. “Ik heb heel hard gewerkt sinds september, maar het was toch een vraagteken hoe ik er zou voor staan. Maar ik heb vlot meegetraind met de groep. Ik zal wel nog veel uren moeten fietsen om opnieuw top te zijn. Ik ben echter op de goeie weg. Ik ben niet vergeten hoe mooi 2019 was voor mijn val. Ik heb een grote stap vooruit gezet.”

Voor Van Aert wacht komende maandag een laatste check-up bij de dokter. “Ik ga ervan uit dat die het licht volledig op groen zet, ik kijk uit naar de veldrit in Loenhout (komende vrijdag, red.). Ik wil via enkele crossen weer de oude Van Aert worden in het Vlaamse voorjaar. Het begint toch pijn te doen om zomaar naar cross te ‘kijken’. Ik voel me nu beter en wil er zo snel mogelijk bij zijn.”

Wat het voorjaar betreft, heeft Van Aert de Ronde en Parijs-Roubaix met rood aangestipt. “Dat zijn de mooiste koersen voor mij. Aangezien ik van ver terugkeer, is het ook realistischer om wat verder op het Vlaamse voorjaar te pieken. Om de laatste procentjes erbij te krijgen, kost het toch wel wat extra tijd en energie. We hebben ook Teunissen en Jansen in onze kern voor het voorjaar, dus we zijn goed gewapend.”

Nu Groenewegen er niet bij zal zijn in de Tour, komen er misschien meer kansen voor Van Aert. “In de Tour probeer ik in elk geval opnieuw een ritzege na te streven. Het is leuk dat ik in deze ploeg in bepaalde etappes zelf mag sprinten. Dat zou elders misschien niet het geval zijn. Voorts wordt het werken in dienst van het team.”

Roglic, Dumoulin én Kruijswijk kopmannen in Tour

En dat team is sterk. Primož Roglič, de winnaar van de Ronde van Spanje van vorig jaar, is één van de kopmannen in de Tour. “Ik start wat later aan seizoen, in Parijs-Nice. Dan rijd ik de Ronde van het Baskenland, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik”, zegt de Sloveen. “Hoe de samenwerking met Tom Dumoulin zal verlopen? Hopelijk goed. Dat zullen we de eerste weken van het seizoen al zien. (grijnst) Op de eerste teamstage in Girona hadden we elke dag ‘a couple of fights’. Neen, grapje. Het klikte wel. Tom is een mooie mens, grote persoonlijkheid. Ik zie het zeker zitten!”

Laat ons hopen voor Jumbo-Visma dat Roglic en Dumoulin het met elkaar kunnen vinden, want ze zullen samen de Tour afwerken. Ook de Nederlandse Giro-winnaar van 2017 richt zijn pijlen dus op de Ronde van Frankrijk. “Ik voel me hier superwelkom”, glimlachte Dumoulin op de ploegvoorstelling. “We hebben al eens samengezeten over de Tour. We weten alle drie (Roglic, Kruijswijk en hij, red.) wat we willen. We starten met drie kopmannen, die alle drie de volle mogelijkheid krijgen om voor eindwinst te gaan. Eentje van ons drie zal echt de beste zijn. Dan moeten we ook fair zijn met elkaar en die kaart trekken.” Na de Tour worden de Olympische Spelen het doel voor Dumoulin.

Ook die andere sterke ronderenner van onze Noorderburen, Steven Kruijswijk, zal de Tour betwisten. Jumbo-Visma zal dus op z’n allersterkst naar Frankrijk trekken. Vol voor de eindwinst. Ineos het vuur aan de schenen leggen.

Ook De Plus in Tourselectie

Het volledige Tourteam Jumbo-Visma is nu al bekend. Met daarbij naast Van Aert nog een Belg. Laurens De Plus zal, net als vorig jaar, deel uitmaken van het achttal van Jumbo. De volledige Tourselectie: Roglic, Dumoulin, Kruijswijk, Van Aert, De Plus, Kuss, Gesink, Martin.