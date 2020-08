Wout van Aert verdedigt zijn Belgische titel tijdrijden: “Ken die trui alleen van in de kast te hangen” Bart Audoore

20 augustus 2020

00u04 12 Wielrennen Hij heeft het parcours nog niet verkend, en hij heeft amper op zijn tijdritfiets gezeten, maar dat maakt niet uit: Wout van Aert (25) is vanmiddag de grote favoriet voor het BK tijdrijden. Akkoord, zegt hij. “Maar laat niemand doen alsof het gemakkelijk wordt.”



Op de vraag wie tweede na hem wordt, wil Van Aert niet antwoorden. “Dat is het lot tarten”, zegt hij. Maar ook: de koers moet nog gereden worden. “Mijn enige ambitie is winnen”, zegt Van Aert. “Maar dat gaat niet vanzelf. Victor Campenaerts is een specialist, hij is een te duchten tegenstander. Als hij start, wil dat zeggen dat zijn rug te doen is en dat hij ook start om te winnen.”

Van Aert noemt ook Thomas De Gendt. “Een gevaarlijke tegenstander. Het is moeilijk een lijn te trekken op zijn tijdrijden. Normaal hadden Evenepoel en Lampaert hier ook moeten zijn: het is jammer voor het BK dat er zo veel goeie tijdrijders verstek moeten laten gaan. Mijn overwinning van vorig jaar is er één waar ik heel trots op ben.”

Als ik heel eerlijk ben, is het BK toch iets minder belangrijk dan de voorbije koersen Wout van Aert

De druk van de favorietenrol weegt niet. “Ik heb het niet nodig om straks indruk te maken”, zegt Van Aert. “Als ik heel eerlijk ben, is het BK toch iets minder belangrijk dan de voorbije koersen. En net omdat ik Milaan-Sanremo en zo al binnen heb, kan ik hier heel ontspannen starten. Ik ben wel gemotiveerd, en ik vind het ook plezant dat ik voor de variatie nog een keer een tijdrit kan rijden.”

Voor Van Aert is Koksijde vertrouwd terrein: hij rijdt er elk jaar de wereldbeker veldrijden en werd er al een keer Belgisch crosskampioen. “Ik ga mijn stuur goed moeten vasthouden zodat ik niet de verkeerde kant opdraai en richting strand rijd”, lacht hij. “Ik ken mijn weg hier wel een beetje: ik denk dat het een snel parcours is.”

Trui in de kast

Tijd voor een vreemde statistiek. Van Aert heeft al vier Belgische proftitels op zijn palmares, drie in het veld en één in het tijdrijden, maar reed nog maar één dag in een Belgische trui: vorig jaar in de tijdrit in de Tour. “Als crosser moest ik altijd mijn wereldkampioenentrui dragen en behalve in Pau heb ik geen andere tijdritten gereden. Dat is ook een reden waarom ik mijn titel wil verlengen: ik wil die trui graag wat vaker tonen, want ik ken hem alleen van in de kast te hangen.”

Over verrassende Tourselectie Ineos: «Het blijft een sterke ploeg»

Wat betekent de niet-selectie van Froome en Thomas voor Jumbo-Visma? Krijgen zij nu het volle gewicht van de Tour op hun schouders?

Wout Van Aert laat niet blijken of hij al dan niet verrast is door de keuzes bij Ineos. «Ze maken hun selectie op een andere manier dan wij», zegt hij in een eerste reactie. «Bij ons zijn de namen al lang op voorhand bekend, bij hen is het nooit zeker geweest wie mee ging gaan. Ik denk dat het duidelijk is dat Froome en Thomas geen verstoppertje hebben gespeeld, maar dat ze echt niet in beste conditie waren. Maar ook zonder hen heeft Ineos nog een sterke ploeg. Carapaz heeft geen traditionele aanloop genomen richting Tour, maar ik heb hem gezien in de Ronde van Polen: in de rit die hij won, was hij sterk.»

Door het wegvallen van Froome en Thomas beschikt Ineos niet over zijn op papier sterkste blok. Verschuiven de machtsverhoudingen daardoor in het voordeel van Jumbo-Visma? En moeten zij nu het gewicht van de koers dragen? «Dat weet ik niet», zegt Van Aert. «Ik denk dat de Tour heel zwaar gaat zijn en dat er snel verschillen gaan zijn in het klassement. De ploeg met de leider zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.»

