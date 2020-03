Wout van Aert toont goeie benen, maar koopt daar niks mee: “Rare tactiek bij concurrenten” Bart Audoore & Lies Rogiers

29 februari 2020

17u00 0 Wielrennen Hij kwam met niet al te grote verwachtingen, maar zijn seizoensdebuut ging niet ongemerkt voorbij. Wout Van Aert (25) in de Omloop: dat was veel goeie wil én goeie benen.

Van Aert had zichzelf vooraf geschrapt van de favorietenlijst — “winnen zou onlogisch zijn”, vond hij — maar hij wilde ook niet starten om de hoop te vullen. Dat deed hij niet. Drie keer kwam hij vol in beeld: een eerste keer toen hij in zijn eentje doortrok op de Paddestraat, daarna probeerde hij tot twee keer toe naar de kopgroep te rijden, eerst met Vanmarcke, daarna met Benoot.

“In de strook voor de Paddestraat hadden we waaiers getrokken, maar op de Paddestraat zelf gingen we rustig rijden. Rare tactiek, vond ik. Maar in mijn eentje reed ik natuurlijk nergens naar toe.”

Van Aert liet zich inlopen. Ook zijn acties nadien waren wat vreemd getimed. Waarom de kopgroep eerst zo ver laten wegrijden, om nadien toch de kloof te proberen dichten? Dat had alles te maken met Mike Teunissen. In principe was hij de juiste ploegmaat vooraan, want hij is snel aan de meet, maar toen bleken de benen van de Nederlander leeg te lopen en gaf hij aan dat het niet voor hem zou zijn. “Het was voor Mike ook zijn eerste koers en hij gaat ook alleen maar beter worden”, zei Van Aert. “Het is goed dat we de vlucht van Mike beschermd hebben — dat was een heel goede situatie. Daardoor hebben we ook lang op ons gemak gezeten.”

Maar toen Teunissen door het ijs zakte, was het te laat om nog iets te doen. Een gemiste kans, toch? “Achteraf gezien was ik heel goed en had ik meer kunnen betekenen als de situatie anders was geweest, maar dat is nu eenmaal zo. Ik vind het vooral jammer dat er in onze groep heel hard gespeculeerd werd, het was wachten tot de Muur. Naesen en Van Avermaet hebben daarvoor niks ondernomen. Dat waren de mannen die we mee moesten hebben om nog in koers te geraken. Een beetje een rare tactiek, maar het is wat het is.”

Van Aert kan zich optrekken aan het feit dat zijn benen wel prima dienst deden. “Ik had niet veel verwacht”, zei hij. “Ik had wel gehoopt om goed te zijn, en dat is toch gebeurd. Op deze koers kan ik zeker verder bouwen. Het is moeilijk te voorspellen wat dit kan geven in april. Het is wel de bedoeling om nog beter te worden. Alle theorie zou dat ook moeten bevestigen. Voor het vertrouwen deed dit in ieder geval deugd.”

Jumbo-Visma was ook in blok sterk. “Zeker en vast”, vond Van Aert. Maar met een zesde plek voor Teunissen koop je weinig. Frustrerend? “Vooral jammer. Maar de resultaten zullen wel komen. We mogen niet vergeten dat dit voor mij, Mike en Amund de eerste koers was. Ik denk dat we heel goed zijn teruggekeerd uit Tenerife (waar hij drie weken op hoogtestage was, red.) en in principe gaat dat alleen nog maar verbeteren met extra koersen te rijden.”