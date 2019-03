Wout van Aert tevreden: “Ik wist dat ik geen versnelling meer in de benen had en wilde gewoon mijn podium veilig stellen” MH

09 maart 2019

17u31

Bron: Belga 0 Wielrennen Wout van Aert eindigde net als vorig op een derde plaats in de Strade Bianche. De kopman van Jumbo-Visma knokte zich op het einde terug naar het wiel van de twee koplopers, maar zou hen uiteindelijk in de slotkilometer opnieuw moeten laten rijden.

Van Aert maakte de sprong naar Jakob Fuglsang en zag wat later ook Julian Alaphilippe aansluiten. "Ik wist dat het een moeilijke strijd zou worden. Het zijn twee lichtgewichten en op die hellende stroken zou ik het niet onder de markt krijgen. Op de voorlaatste strook wilde ik zo lang mogelijk aanklampen, hing ik echt in het wiel, maar kraakte ik toch. Jammer, want daarna verloor ik veel energie om terug te komen en om de anderen af te houden. Lukt het me wel om er aan te blijven hangen, dan is het resultaat misschien anders. Of niet en word ik ook derde, wie zal het zeggen?.”

Van Aert moest dus lossen, maar vocht zich wel terug in de wedstrijd. "Ik bleef gewoon hard rijden, om de anderen af te houden ook, en uiteindelijk slaag ik er in om terug op hun wiel te komen. Maar ik wist wel dat ik geen versnelling meer in de benen had en ik wilde gewoon mijn podium veilig stellen. Ik had ook wat schrik, want de slotkilometer moest nog komen, die helling waar ik zo op afgezien had vorig jaar. Ik was bang dat ik opnieuw zou stilvallen. Gelukkig gebeurde dat niet. Ik ben blij dat ik mijn derde plek van vorig jaar kon bevestigen. Dit stemt me heel tevreden."