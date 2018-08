Wout van Aert teleurgesteld: "Dacht dat er in de sprint meer inzat" Redactie

Wout van Aert reed vandaag naar brons in de wegrit op de Europese kampioenschappen in Glasgow, maar kon na afloop zijn ontgoocheling niet verbergen. "Ik ben teleurgesteld, want ik dacht dat er in de sprint meer inzat. Uiteindelijk moet ik tevreden zijn met een derde plaats", vertelde de wereldkampioen veldrijden.

"We zaten voorin in een ideale situatie, want ook Xandro Meurisse zat er nog bij. Het werd pas moeilijk toen er een valpartij kwam waarbij Meurisse betrokken was. Ik kwam alleen tegenover twee Italianen en dus werd aanvallen moeilijk. Toen heb ik me voorbereid op de sprint, die Cimolai aantrok voor Trentin. Van der Poel sprong nog in diens wiel, maar hij hield knap stand."