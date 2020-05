Wout van Aert rijdt graveltocht van 320 kilometer: “Ik miste uitdagingen, dit was een goede vervanger” MCA/XC

30 mei 2020

De ’Dirty Kanzelled’ is geïnspireerd op de ‘Dirty Kanza’. Dat is een gravelrace in het Amerikaanse Kansas over 324 kilometer met meer dan 3.000 hoogtemeters, waarbij elke renner instaat voor z’n eigen voedsel en materiaal. Oorspronkelijk stond de ‘Dirty Kanza’ vandaag gepland, maar de race werd door het coronavirus uitgesteld.

Ex-renner Laurens ten Dam, die zich had ingeschreven voor de Amerikaanse gravelrace, kwam met een alternatief: de ‘Dirty Kanzelled’. En zijn initiatief werd gretig opgepikt, zo ook door Wout van Aert, Daan Soete en Maarten Wynants. Zij stippelden zelf hun gravelroute van 320 kilometer uit.



Het trio vertrok vandaag in de ochtend en kwam tegen de avond vermoeid aan. “Hoe het was? Lang, vooral heel lang”, lachte Soete. “Maar het was wel een plezante dag. Een avontuur.” Dat bevestigde Van Aert. “We hebben 320 kilometer op de teller, met daarin zo veel mogelijk offroad-passages. Ik miste uitdagingen, dus dit was een goede vervanger.”

Van Aert was enkele dagen zoet om de route uit te stippelen. “Dat was plezant om te doen”, vertelde de Kempenaar. “Ideaal was de route niet, want we hebben ons enkele keren vastgereden. Maar het was een leuke uitdaging om aan te gaan. Om nog eens te doen? Niet meteen. Eerst twee dagen rusten. Maar ik wil ooit wel deelnemen aan de originele ‘Dirty Kanza.’”

