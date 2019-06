Wout van Aert pakt de driekleur op het BK tijdrijden, Lampaert en Evenepoel mee op het podium DMM

27 juni 2019

18u49 71 BK tijdrijden Wout van Aert is de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden. De renner van Jumbo-Visma won voor Yves Lampaert en de opnieuw verrassende Remco Evenepoel. Van Aert mag zijn nieuwe tricolore eind volgende week meteen showen in de ploegentijdrit van de Tour in Brussel.

Het spannendste BK tijdrijden ooit, zo werd her en der gekopt op de nationale titelstrijd in het wielrennen tegen de klok. De poldervlaktes in Middelkerke waren het strijdtoneel. Ook de wind was op de afspraak. En spannend werd het ook écht. Na het eerste tussenpunt stonden vier renners binnen de acht seconden. Van Aert, Evenepoel, Lampaert en Campenaerts waren op de afspraak.

Voordien waren een twintigtal renners in verschillende ‘waves’ gestart. De beste daarbij was Frederik Frison. De hardrijder van Lotto Soudal was verrassend beter dan Tim Wellens. De tijdritwinnaar van de Ruta del Sol kende geen goeie dag en kon geen aanspraak maken op een topnotering.

De échte topfavorieten gaven wel thuis. Evenepoel mocht als eerste van de favorieten telkens de tijden van Frison verbeteren. Op zijn 19de zorgde hij voor nieuwe maatstaven. Evenepoel deed aan de meet zelfs meer dan een minuut van de tijd van Frison af.

Ondertussen moesten de Lotto Soudal-renners de rol lossen. De Gendt maakte nooit aanspraak op het podium. Campenaerts kon nog even de schijn ophouden, maar moest uiteindelijk toch concluderen dat dit de tijdrit te veel was na een drukke periode.

Bleven Wout van Aert en Yves Lampaert nog over. De twee tijdritwinnaars in respectievelijk de Dauphiné en de Ronde van Zwitserland. De twee leken er een secondenspel van te maken, maar in de laatste ronde werd duidelijk dat Van Aert nog één klasse beter was. De renner van Jumbo-Visma ging op en over de voor hem gestarte Toon Aerts en deed aan de meet 38 seconden beter dan Evenepoel.

Yves Lampaert raakte niet meer aan die tijd. Van Aert mocht zo het podium op als de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden. Na diverse titels in het veld is het zijn eerste op de weg. Zijn eerstvolgende proef tegen de klok wordt de ploegentijdrit van de Tour in Brussel. Iets om naar uit te kijken.