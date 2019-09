Wout van Aert overweegt schadeclaim tegen ASO en hoopt nog te crossen deze winter: “Als het kan, graag” MG/JSU

22 september 2019

14u32 10 Wielrennen Wout van Aert hoopt dit seizoen nog te kunnen crossen. De drievoudige wereldkampioen veldrijden riep de pers bijeen in de rand van de Gooikse Pijl om een update te geven rond zijn blessure. “Perfect herstel staat wel voorop.”

Gisteren zat Wout van Aert al even een uurtje op de rollen. “Ik mag een beetje fietsen, maar moet waken over de balans tussen mijn linker- en rechterbeen. Voortaan heb ik een spiermassa-verschil in beide benen, maar dat is op te lossen met training. Ik fiets voorlopig op een lage weerstand. Gisteren deed ik dat een uurtje op de rollen tijdens de finale van de Primus Classic. Leuk.”

Volgens het medisch advies dat Van Aert kreeg is er garantie op volledig herstel. Komt de renner van Jumbo-Visma dan nog deze winter in het veld? “Ik hoop het. De cross is mijn favoriete sport. Ik heb er veel aan te danken. Als het kan, dan zal ik heel graag veldrijden deze winter, maar een perfect herstel van mijn blessure staat voorop. Als de de cross daarin past, graag. Lukt het niet, dan zal het met pijn in het hart zijn.”

Van Aert overweegt schadeclaim bij organisatie Tour

Wout van Aert en zijn manager Jef Van den Bosch onderzoeken daarbovenop of ze financiële compensatie kunnen krijgen van Tour-organisator ASO, na de crash van Van Aert in de tijdrit in Pau.

“De schade die ik heb geleden is niet klein”, zei Van Aert tijdens zijn persconferentie. In de tijdrit haakte Van Aert met hoge snelheid in een uitstekend deel van de nadarafsluiting langs het parcours. Van Aert liep daarbij een open wonde van 21 centimeter lang op aan het rechterdijbeen.

Van Aert zou hoe dan ook een beperkte crosswinter rijden. Maar na zijn crash loopt hij heel wat startgeld mis. Het financiële verlies kan vele tienduizenden euro’s bedragen. Jef Van den Bosch stuurde een brief naar ASO en ASO liet weten dat ze de zaak onderzoeken. De organisator wijst door naar haar verzekeraar.

Bekijk hieronder het volledige interview met Van Aert