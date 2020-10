Wout van Aert over afgelasting Parijs-Roubaix: “Extra gemotiveerd voor Ronde van Vlaanderen” XC

09 oktober 2020

14u08 0 Wielrennen Er komt dit jaar geen editie van Parijs-Roubaix. Wout van Aert ziet zo een van zijn lievelingskoersen in het water vallen. “Het is een kleine troost dat ik al mooie overwinningen behaald heb en een mooi seizoen gereden heb”, klonk het op het Twitteraccount van Jumbo-Visma.

Geen Parijs-Roubaix 2020. Een grote teleurstelling, noemt Van Aert het. “Ik heb heel hard gewerkt om tot en met Roubaix goed te zijn. Nu zal mijn seizoen een week vroeger eindigen. Er resten nog enkele doelen, vooral de Ronde van Vlaanderen. Het is wel een kleine troost dat ik al mooie overwinningen behaald heb en een mooi seizoen gereden heb.”

“De voorbije weken heb ik geïnvesteerd in de komende koersen, dat zal ik niet verloren laten gaan”, vervolgde de nummer twee van het afgelopen WK in Imola. “Ik ben nu extra gemotiveerd om te presteren in de Ronde van Vlaanderen (20 oktober) en Gent Wevelgem (11 oktober). Parijs-Roubaix zal een van mijn grote doelen zijn in 2021.”

