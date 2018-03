Wout van Aert oogst na heroïsche Strade opnieuw veel lof: "Op de Kemmel zag je dat hij tot de vijf besten van het peloton behoort" Hans Op de Beeck

25 maart 2018

Net als in de Strade Bianche maakte Wout Van Aert ook in deze Gent-Wevelgem bijzonder veel indruk. Ditmaal niet met een derde plaats, wel met een prominente rol in de finale van een 250 kilometer lange voorjaarsklassieker. Elke keer het voorin bewoog, zag je Van Aert. Uiteindelijk werd de wereldkampioen in het veldrijden tiende en dat bleef niet onopgemerkt. In de Sporza-studio staken Eddy Planckaert, Sep Vanmarcke en vooral Sven Nys de loftrompet over Van Aert.

"Op de Kemmelberg zag je duidelijk dat hij momenteel tot de vijf besten van het peloton hoort", aldus Nys. "Hij fietst alsof het lijkt dat hij veel koerskennis heeft: Wout doet geen trap te veel en zit waar hij moet zitten. Hij heeft dan wel geen topspurt in huis, hij heeft wel het potentieel om een heel mooie klassieker te winnen." Mooie woorden die werden bevestigd door Eddy Planckaert, die het vooral opviel hoe Van Aert twee versnellingen kleiner trapt dan de rest.

Ook Sep Vanmarcke was vol lof over Van Aert, al vindt hij het niet onverwacht dat die zoveel indruk maakt. "Wout is nu ook niet meteen een jonge gast waarvan je bij zijn debuut de vraag stelt of hij het niveau gaat aankunnen of niet. Maar het is duidelijk dat hij opvalt, ja. In amper drie wedstrijden heeft hij zich al opgewerkt tot een erg gerespecteerde renner binnen het peloton."

