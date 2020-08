Wout van Aert na triomf in Milaan-Sanremo: “Ongelooflijk dat ik die twee koersen op rij win” XC

08 augustus 2020

18u47 16 Wielrennen Vorige week de Strade Bianche, vandaag Milaan-Sanremo. Wout van Aert beleeft een droomperiode. “Het is ongelooflijk dat ik deze twee koersen op rij win”, reageerde hij in het flashinterview.



“Ik ben natuurlijk superblij”, opende Van Aert. “Ik kan het niet geloven dat ik deze twee koersen op rij win. Ik heb er geen woorden voor. Een stom antwoord, ik weet het. Want dat is wat iedereen zegt na het winnen van een Monument. Zo het seizoen hervatten, is crazy. Zalig.”

“Wat ik dacht toen Julian Alaphilippe op de Poggio ging? ‘Volhouden, volhouden, volhouden.’ Hij viel vrij vroeg aan en ik moest een gaatje dichten. Nadien loste ik even, maar er was niemand achter mij. Dus ik had geen andere keuze dan te blijven duwen op die pedalen.”

Van Aert kwam vervolgens terug in de afdaling. “Alaphilippe speelde het goed door me in de slotkilometer op kop te zetten. Ik moest blijven rijden, want het pelotonnetje kwam af. Het was niet simpel om zo’n snelheid aan te houden en iets over te houden voor de sprint. Uiteindelijk had ik nog net genoeg in de tank, het scheelde een half wiel.”

Hoe Van Aert naar de zege reed:



Wij volgen Van Aert en Jumbo-Visma op de voet in een nieuwe documentaire. Vanaf woensdag te zien op HLN.be.