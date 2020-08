Wout van Aert na triomf in Milaan-Sanremo: “Ik weet niet waar mijn limieten liggen” Marc Ghyselinck in Italië

08 augustus 2020

20u50 24 Wielrennen Na de Strade Bianche, Milaan-Sanremo. Wout van Aert leeft op een wolk. Waar dit gaat eindigen zegt Van Aert zelf niet te weten. “Ik ben nog maar 25 en het is een plezier om mezelf te ontdekken.”



Hoe diep moest je gaan om Julian Alaphilippe te kunnen volgen op de Poggio?

“Ik zat ver boven mijn limiet. Zo was het vorig jaar ook. Je moet het wiel houden en voorin trachten te blijven. Wielrennen is nooit makkelijk. Het gaat altijd om afzien. De pijn vorige week in de Strade Bianche was even groot.”

“Ik verloor op de top van de Poggio geen terrein meer op Alaphilippe. Alles wat daarna volgde was in mijn voordeel. De afdaling was technisch, en zou ik in de afzink niet bij Alaphilippe geraken, dan was er nog het platte stuk. Ik wist, toen ik weer bij Alaphilippe was, dat ik een grote kans maakte om Milaan-Sanremo te winnen.”

Het lijkt je allemaal makkelijk af te gaan. Waar liggen jouw limieten? En wat zijn jouw grote doelen?

“Het is een erg goede zaak dat ik mezelf niet ken, dat ik niet weet wat mijn limieten zijn. Ik ben vijfentwintig. Het is een plezier om te ontdekken waartoe ik in staat ben.”

“Ik droom ervan om veel verschillende koersen te winnen. Dit is mijn eerste monument. Nadat ik vorig jaar een rit in de Tour won. Het is moeilijk te zeggen waar ik op mik. Ik kan redelijk klimmen, mijn sprint is goed en ik kan tijdrijden. Ik zal geen grote ronde winnen. Dat wellicht niet. Belg zijnde staan de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix natuurlijk bovenaan mijn lijst.”

Het was een erg bewogen week. Hoe zwaar heeft de crash die jouw ploegmaat Dylan Groenewegen in Polen heeft veroorzaakt, op de ploeg gewogen?

“Wij zaten niet in Polen. Het is moeilijk oordelen over wat daar precies is gebeurd. Na Milaan-Turijn woensdag was de sfeer in de bus van de ploeg zeker niet goed. We kennen Dylan allemaal persoonlijk, we voelden ons erg slecht. Dylan is een goede kerel, hij heeft een grote fout gemaakt, maar de reacties waren pijnlijk.”

“Ik vond het raar dat de focus niet lag op de gezondheidstoestand van Fabio Jakobsen. Om hem maakten we ons de meeste zorgen. Fabio was in levensgevaar, hij maakt deel uit van de grote wielerfamilie, en toch spraken we alleen maar over de schuld van Dylan.”

“We weten allemaal dat vallen bij de risico’s van het vak hoort. Dat iedereen van ons zo’n val kan maken. We waren opgelucht toen er eindelijk toch goed nieuws kwam uit Polen.”

“En dan kwam Milaan-Sanremo er natuurlijk aan. We moesten ook daarop focussen, dat is onze job. Het is hard om te zeggen, maar eens het rugnummer erop gaat, speelde wat er in Polen is gebeurd geen rol meer. Dan moet je racen en ervoor gaan.”

Woensdag start je in de Dauphiné, over drie weken begint de Ronde van Frankrijk. Kan jullie ploeg de heerschappij van Ineos doorbreken?

“Jazeker (lacht). Ik ga toch niet zeggen dat ik daar niet in geloof. Bovendien geloof ik dat ook. We zijn met de Tourploeg op hoogtestage geweest. Het is heel speciaal voor mij om met deze mannen naar de Tour de trekken. Het is wel de bedoeling dat we de Tour winnen.”

”Maar eerst neem ik enkele dagen rust met mijn vrouw en mijn familie. Dinsdag voeg ik me bij de ploeg voor de start van de Dauphiné. Dat wordt een erg zware koers, met weinig kansen voor mij persoonlijk. Maar het is een uitstekende voorbereiding op de Tour.”



