Wout van Aert maakt debuut als cocommentator: "Wel leuk, maar ik wil vooral koersen" MDB

02 juni 2018

18u32

Geen Wout van Aert in het peloton van de Heistse Pijl vandaag, de renner van Verandas Willems-Crelan zat wel in het commentaarhokje. Aan de zijde van VTM-journalist Merijn Casteleyn zorgde Van Aert voor het cocommentaar. "Het was helemaal iets anders om te doen, maar het is wel goed meegevallen", vertelde de drievoudige wereldkampioen veldrijden na de wedstrijd. "Ik vond het wel leuk. Het is wel voor herhaling vatbaar. Al blijf ik in de eerste plaats renner. Het is niet de bedoeling dat ik heel de tijd in het commentaarhokje ga zitten. Ik wil vooral koersen."

Op Twitter kreeg Van Aert alvast enkele leuke reacties op zijn commentaar."Hij geeft af en toe interessante weetjes en info over techniek, wat ook voor amateurs interessant is", klonk het. "Zeer lovend."

