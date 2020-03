Wout van Aert last trainingspauze in: "Hoop volgende week opnieuw te kunnen opbouwen"

Voor Wout van Aert kwam de uitbraak van het coronavirus de voorbije weken erg ongelegen. De kopman van Jumbo-Visma had zijn zinnen gezet op enkele topprestaties in de Vlaamse voorjaarsklassiekers, maar zag die allemaal afgelast worden. Intussen zette hij zijn fiets even aan de kant. "Vanaf volgende week hoop ik op te bouwen naar mei en de zomer", liet de drievoudig wereldkampioen veldrijden weten.

"Alhoewel wielrennen niet de hele week mijn topprioriteit is geweest, wil ik jullie een update geven over de huidige situatie van een wielrenner", begon Van Aert. "Sinds de UCI besloot alle wedstrijden in april af te gelasten, heb ik beslist een kleine trainingsbreak te houden. Ik ben nu meer gerust, want we kunnen tenminste een plan maken. Ik had de voorbije weken het gevoel dat het 'risico' om besmet te raken veel mentale energie wegnam. Volgende week wil ik beginnen aan mijn opbouw richting mei en de zomer en dat met opgeladen batterijen. Tot dan help ik Sarah (zijn vrouw, red.) met poetsen in huis en doe ik andere klusjes. Iedereen moet nu denken aan zijn gezondheid. Persoonlijk ben ik onder de druk van de unanimiteit in heel de wereld. Ik geloof dat we dit virus samen kunnen overwinnen. Ik hoop dat jullie allemaal veilig binnen blijven. En houd positieve moed. Er komen betere tijden aan.”