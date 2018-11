Wout van Aert krijgt groen licht om te onderhandelen met nieuwe ploeg Redactie

15 november 2018



Bron: Belga 5 Wielrennen De Internationale Wielerunie UCI geeft Wout van Aert groen licht om vrij te onderhandelen met een nieuwe werkgever met het oog op het komende wielerseizoen op de weg. Als voorwaarde geldt dat de transfer voor 31 december plaatsvindt. Dat laat zijn advocaat Walter Van Steenbrugge weten.

Van Aert verbrak in september zijn contract bij Sniper Cycling, het bedrijf achter de ploeg Veranda’s Willems-Crelan. Niet veel later richtte hij zijn eigen (eenmans)ploeg Cibel-Cebon op waarvoor hij de huidige veldritcampagne afwerkt. Met Sniper Cycling vecht hij inmiddels een juridisch conflict uit.

De beslissing van de UCI valt ongetwijfeld niet in goede aarde bij Sniper Cycling, dat zich sterk maakte dat Van Aert eerst een financiële compensatie moest betalen vooraleer te kunnen onderhandelen met nieuwe ploegen. “Door de contractbreuk van Van Aert zijn we sponsors verloren”, zo stelde Rudi Desmet, de advocaat van Sniper Cycling, eerder. Fietsenleverancier Stevens is opgestapt en ook Crelan zet op het einde van 2018 de sponsoring stop. Desmet ging er dan ook niet vanuit dat de UCI zomaar toestemming zou geven opdat Van Aert nu al kan onderhandelen. “Dan is een contract niets meer waard. Als de UCI daarin meegaat, zit het wielrennen met een groot probleem”, zei de advocaat daar vorige maand over.

Nu de UCI de weg voor Van Aert dus toch heeft vrijgemaakt om te onderhandelen met een nieuwe ploeg, bestaat de kans dat hij al in 2019 naar LottoNL-Jumbo verhuist. Met die ploeg heeft Van Aert immers al een akkoord om er vanaf 2020 in dienst te treden. Dit voorjaar maakte Van Aert als debutant op de weg grootse indruk: hij werd derde in de Strade Bianche, negende in de Ronde van Vlaanderen, tiende in Gent-Wevelgem, dertiende in Parijs-Roubaix en won de Ronde van Denemarken.

Volgens zijn advocaat reageert Van Aert “zeer opgelucht” op het nieuws “na een moeilijke periode waarbij veel (onnodige) onrust werd gecreëerd rond zijn persoon”.