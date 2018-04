Wout van Aert in tranen: "Kom zeker terug naar Roubaix om bloemen voor Michael te pakken" Redactie

11 april 2018

22u28

Bron: Sporza 5 Wielrennen Wout van Aert is in een emotioneel interview bij Sporza nog eens teruggekomen op de dood van zijn ploegmaat Michael Goolaerts. Die laatste overleed zondag nadat hij tijdens Parijs-Roubaix een hartstilstand kreeg.

"Onderweg wist ik van niets", aldus Van Aert vanavond in Extra Time Koers. "Nadien vielen de puzzelstukken in elkaar: er was onderweg slechte communicatie. Dat was niet zoals ik het gewoon was. Ik wist niet wat er aan de hand was. Het is gruwelijk, maar op dat moment was ik bezig met de koers. Als er toch iets zou gezegd worden, kan je dat toch niet vatten op dat moment. Dat jouw vriend, jouw ploegmaat voor zijn leven vecht: hoe moet je dat aankondigen als ploegleider? Je kan zoiets toch niet via de communicatie zeggen. Dat zou zelfs levensgevaarlijk zijn als je zoiets te horen krijgt. Er was geen andere optie."

Kwaad

Na de aankomst kreeg Van Aert de wenk van de ploegleiding om zo snel mogelijk van de piste in Roubaix te komen. "In mijn eerste reactie was ik kwaad omdat ze me van de piste wilden halen, om me uit het persgewoel te houden... Nu ben ik wél blij dat ze dat gedaan hebben. Dat is ook het raarste gevoel dat ik er aan heb overgehouden. Dat ik een paar uur heb gekoerst voor iets wat totaal niet belangrijk was op dat moment, terwijl Michael voor zijn leven aan het vechten was. Dat moment is als een bom die inslaat. Het blijft onbegrijpelijk: zo'n fantastische kerel, altijd goedgezind en optimistisch. Hij was er voor iedereen. Het valt niet te begrijpen dat het net zo iemand moet overkomen."

Van Aert reed vorige zondag zijn eerste Parijs-Roubaix, hij eindigde dertiende. "Parijs-Roubaix zal voor mij nooit meer hetzelfde zijn. Het heeft mijn leven zeker veranderd, maar het is nog veel erger voor de familie en vrienden die nog veel dichter bij Michael staan. Voor hen is het een drama. Ik heb het er verschrikkelijk moeilijk mee. Het is echt oneerlijk. Ik probeer me er aan op te trekken dat Roubaix de droomkoers van Michael was. Hij heeft zijn droom nog kunnen waarmaken door die koers te rijden. Ik zal zeker terugkomen om de bloemen voor hem te pakken."