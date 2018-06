Wout van Aert: "Ik kan niet blind blijven voor de interesse van andere ploegen" Van Aert ambitieuzer dan ooit: deze zomer en vooral volgend seizoen Joeri De Knop

07 juni 2018

08u27 0 Wielrennen Tuurlijk mag het nog iets meer zijn. Daarvoor heeft Wout van Aert (23) ons de voorbije klassieke lente te zeer verwend. Zelf heeft hij de smaak nu goed te pakken. De ambitie smeult, de zomer lacht hem toe. Maar wat daarna?

Zijn ambities deze zomer

"EK op de weg wordt grote doel"

Terwijl u dit leest, zet Van Aert koers naar Lucca (Toscane) waar hij deel twee van zijn wegcampagne inzet met een intensieve trainingsstage. Aanvankelijk in het gezelschap van Jan Bakelants. "Jan traint nog een dag of vier met me mee in het vooruitzicht van de Route d'Occitanie. Zelf blijf ik tot volgende week vrijdag in Italië, waar ik vooral de nadruk leg op stevig klimwerk. (lacht) Niet dat ik me moet voorbereiden op de Tour de France. Maar ik word wel beter van dat soort zware trainingsarbeid, weet ik uit ervaring. Met het goeie weer (27 à 28 graden, red.) als bondgenoot kan ik op een aangename manier opnieuw competitieklaar geraken."

