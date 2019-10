Wout van Aert: “Ik ben bang dat ik nooit meer de oude zal worden” TLB

29 oktober 2019

09u24

Bron: HUMO 10 Wielrennen Terwijl Mathieu van der Poel zondag in Ruddervoorde weer het veld induikt, werkt Wout van Aert (25) verder aan zijn herstel. Een datum op zijn terugkeer plakken, kan de drievoudig wereldkampioen in het veld nog niet. Van Aert zal al tevreden zijn als hij terug de oude kan worden, zo zegt hij in een Terwijl Mathieu van der Poel zondag in Ruddervoorde weer het veld induikt, werkt Wout van Aert (25) verder aan zijn herstel. Een datum op zijn terugkeer plakken, kan de drievoudig wereldkampioen in het veld nog niet. Van Aert zal al tevreden zijn als hij terug de oude kan worden, zo zegt hij in een interview met weekblad HUMO

Afgelopen zomer kwam er abrupt een einde aan de puike Tour van Wout van Aert, die zelfs een rit won. Tijdens de tijdrit in Pau kwam de renner van Jumbo-Visma in aanvaring met een nadarhek, met een smerige wonde in zijn dijbeen als gevolg.“Ik had een gapende open wonde van 21 centimeter lang”, zegt Van Aert erover in HUMO. “Gek genoeg was er eerst nog opluchting. ‘Oef, gelukkig is er geen slagader of zenuw geraakt.’ Maar twee weken later kwam het besef: ik zal opnieuw moeten leren stappen.”

Maar dan kwam er nog een tegenslag: de operatie in Frankrijk was niet goed gebeurd. Een pees die gescheurd was, hing nog los. De Franse artsen waren ze vergeten te hechten. “Ik had al gehoord dat je nergens beter kunt zijn dan in een Belgisch ziekenhuis, maar er was geen andere optie dan die wonde meteen te opereren”, aldus Van Aert. “Cru gesteld: ze hebben me daar in Frankrijk gewoon dichtgenaaid, en klaar. Die pees heeft vijf dagen losgehangen. Ik ben gelukkig in België al na vijf dagen opnieuw geopereerd, want als dat een week later was gebeurd, dan was mijn been niet meer te redden. En was er van topsport gewoon geen sprake meer geweest.”

Schadeclaim

De revalidatie van Van Aert verloopt volgens specialisten “sneller dan verwacht”. Van Aert krijgt weer kracht in zijn rechterbeen en kan ook al wat fietsen, maar hij blijft zeer voorzichtig. Op de vraag of hij bang is dat hij nooit meer de oude zal worden antwoordt Van Aert “toch wel”. “Pas wanneer ik weer kan sprinten en bergjes op volle kracht kan oprijden, zal ik gerust zijn. Er is nog onzekerheid, maar de angst die ik in het begin voelde, is stelselmatig aan het afnemen. Ik ben zeker dat ik weer profwaardig zal zijn. Maar de echte top? Dat zal ik aan den lijve moeten ondervinden in wedstrijden.

Van de geopperde schadeclaim tegen Tour-organisator ASO, wegens nalatigheid bij zijn val, heeft Van Aert “veel spijt”. “Ik had beter gezwegen. Nu komt het over alsof ik tegen alles en iedereen ben”, zegt de renner. “Het is de ploeg die die fout wilde aanvechten, omdat zij ook schade hebben geleden. Ze hebben mij gemist in de laatste week van de Tour én moeten mij maanden doorbetalen terwijl ik buiten strijd ben. Ik volg hen daarin, en ook: wat als ik mijn oude niveau nooit meer haal? Soit, we hebben contact proberen te zoeken met de ASO, wat heel moeilijk was. Nu wordt het een verzekeringskwestie.”

Een eerder interview met Wout van Aert: