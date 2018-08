Wout van Aert hekelt gebrek aan communicatie: “Ze verwachten prestaties van mij, maar volgend jaar op deze manier?”



28 augustus 2018

10u16 0 Wielrennen Wout van Aert heeft op Twitter zijn ongenoegen geuit over een een mogelijke fusie van zijn ploeg Veranda's Willems-Crelan. "Steeds ben ik degene die men aanspreekt, zonder dat ik zelf van iets weet."

Op 1 augustus liet Rick Delaney, oprichter van Aqua Blue Sports, nog weten dat hij Sniper Cycling (de constructie achter Veranda's Willems) zou overnemen. Nick Nuyens zou worden opgenomen in het management. Wout van Aert zou door deze overname pas in 2020 verhuizen naar het Nederlandse Jumbo, waarmee hij al een akkoord heeft. Maar nadien haakte Aqua Blue Sports plots af.

Nuyens hoopt nu om Willems Veranda's te laten fusioneren met de Nederlandse Procontinentale ploeg Team Roompot. Noem het gerust een nieuwe poging van Nuyens om het hoofd boven water te houden. Willems Veranda's wil liever vandaag dan morgen stoppen met sponsoring. Ook al heeft de ploeg nog rennerscontracten voor volgend jaar. Onder meer Van Aert ligt er nog een jaar onder contract - daarna trekt hij naar Jumbo - en hij wil nog een cross-en wegprogramma afwerken bij zijn huidige team. Alleen zijn er zonder een nieuwe sponsor geen financiële middelen om hem te betalen. Team Roompot biedt Nuyens nu een helpende hand. In principe wordt de deal eerstdaags afgerond.

Hoe dan ook: het is afwachten voor (de onwetende) Van Aert, die in een tweet zijn ongenoegen laat blijken: “Communicatie is de essentie van een goede samenwerking. Iedereen valt uit de lucht en steeds ben ik degene die men aanspreekt zonder dat ik zelf van iets weet. Ze verwachten prestaties van mij, maar volgend jaar op deze manier?” Let ook vooral op de hashtag. Wordt vervolgd.

